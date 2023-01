Nandu Jubany farà el càtering de la cimera hispanofrancesa a Barcelona

Una de les intrigues d'aquest dijous en el marc de la cimera hispanofrancesa que se celebra a Barcelona era on dinarien els caps d'estat espanyol i francès,. Doncs bé, intriga resolta. Ho ha avançat RAC1. Els i les organitzadores de la cimera a la capital catalana han contractat el prestigiós cuiner de Monistrol de Calders (Moianès),, per servir elal Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC).Segons s'ha pogut saber, el dinar serà de tipusi tindrà clàssics de temporada, com ara coca amb poma caramel·litzada i foie-gras, caneló tradicional, torradetes amb tòfona i vel d’ibèric, i les reconegudes croquetes del Nandu. Per a les delegacions i la resta de personal que treballa a la cimera serviran càtering tipusJubany no és el primer xef català que s'encarrega de l'àpat d'una cita important. El 2019 els germansvan preparar el menú de la. Van batejar els plats del Celler amb el nom La terra s'esgota. Aleshores, van servir vi de l'Empordà de vinyes que van sobreviure els incendis del juliol del 2012, vi de la Conca de Barberà, del celler que va desaparèixer per la riuada del Francolí, i vi de Xile, país on s'havia de celebrar la cimera que, finalment, es va traslladar a Madrid.

