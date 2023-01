El conseller de Territori, Juli Ferández, amb l'alcalde de la Vall d'en Bas, Lluís Amat. Foto: Martí Albesa

Com funciona el bus a la demanda?

El primer bus 100% elèctric de Teisa

La Garrotxa s'ha convertit en un territori pioner en el transport 100% elèctric. La Vall d'en Bas és. Es tracta d'un dels vehicles que fa els trajectes que des de fa un any i mig es porten a terme al municipi amb el servei Clic.cat que fa parada a la Vall d'en Bas, Riudaura, les Preses i Olot.L'autobús és un vehicle petit de la companyia Teisa de sis metres d'allargada amb, 10 de les quals assegudes. Té una potència dei una autonomia de. La velocitat màxima és dei pot pujar pendents del 25%. El motor elèctric és de BMW i emet un 0% d'emissions. Està previst que cada nit es carregui i també pugui endollar-se a les cotxeres de la companyia quan no hi hagi servei durant el dia. L'autobús no fa soroll i també està adaptat per a persones amb cadira de rodes.El conseller de Territori,, va participar a la presentació de l'autobús al centre de Cultura i Natura de Can Trona: "A la Vall d'en Bas, en el món rural, generem espais de lideratge. Lideratge contra el canvi climàtic, de la resposta, de les necessitats de la gent, en definitiva de fer la vida una mica més fàcil. Això és el que avui estem fent i crec que tenim motius per somriure i sempre intentem millorar".Per la seva banda, l'alcalde de la Vall d'en Bas,, es va mostrar molt satisfet de poder aconseguir la fita des del món rural: "El dia d'avui l'assenyalarem en vermell. El primer transport elèctric a demanda és a la Vall. És molt significatiu que hagi estat un entorn rural i no urbà. Per mi això diu molt de la política de la Generalitat. Que s'hagi fet aquesta aposta en un entorn com el nostre és doblament d'agrair".El bus a la demanda és un mode de transport cada vegada més estès arreu de país, tant en l'entorn rural com en zones disseminades. Des del Departament de Territori, s'està, que ja dona servei a set comarques amb una vintena de línies La línia de la Vall d'en Bas connecta també amb Olot, les Preses i Riudaura. Té sis serveis diaris per sentit i amb un. De fet, l'element diferencial respecte el transport convencional és que elen funció de la demanda dels viatgers.Per reservar el servei de transport Clic.cat de la Garrotxaper a dispositius mòbils Nemi o trucar al telèfon 972 204 868. En aquest sentit, si el trajecte sencer habitual és de 50 minuts, pot arribar als 80 en funció de si hi ha demanda en certes parades o ramals.El vehicle que s'ha posat en funcionament a la Garrotxa ésen 103 anys d'història. Es dona la circumstància que els primers autobusos de la companyia havien aprofitat l'energia sobrant de les minicentrals elèctriques. Un fet que va donar nom a la companyia –Transports Interurbans Elèctrics-, però que ràpidament es va abandonar perquè els combustibles fòssils es van imposar.Actualment, l'empresa té sis vehicles híbrids urbans a Girona, set interurbans i preveu posar en funcionament els primers quatre autobusos elèctrics urbans de dotze metres a Girona a finals d'aquest any.Sobre la possibilitat de veure autobusos elèctrics que facin trajectes llargs com Olot-Barcelona, el gerent de Teisa,, explica: "No hi ha una maduresa tecnologia per tenir autobusos elèctrics de més de 350 quilòmetres d'autonomia avui en dia. En els entorns urbans on el servei arrenca i para i té regeneració d'energia és més factible que un interurbà que va a Barcelona per autopista i va gastant sense regenerar".

