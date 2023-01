Almenys vuit morts per una allau al Tibet

An avalanche in southwest #China's #Tibet Autonomous Region has left eight people dead, local authorities said on Wednesday. Rescue work is underway. pic.twitter.com/IZmzKk9jQ9 — Ifeng News (@IFENG__official) January 19, 2023

Almenysper unade neu a la Regió Autònoma delSegons han donat a conèixer les autoritats locals, encara hi ha un nombre desconegut de desapareguts. El Ministeri de Gestió d'Emergències de la Xina ha enviat un grup de treball a la regió, on han treballat més deexperts en rescats i 70 vehicles per intentar treure de sota la neu les persones atrapades.Fonts pròximes a l'operació han assegurat que podran informar de manera precisa sobre la quantitat exacta de persones i vehicles encallats al més aviat possible. També treballen per enfortir el monitoratge de la situació i traslladar les persones rescatades a un lloc segur per, segons ha detallat el diari Global Times.L'allau ha ocorregut en un tram de carretera a la sortida d'un túnel al comtat de, al voltant de les 19:00 de la tarda, hora local, del dimarts.

