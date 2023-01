Dimiteix la primera ministra de Nova Zelanda, Jacinda Ardern: «Tinc el dipòsit buit»

La primera ministra de Nova Zelanda,, ha anunciat aquest dijous a primera hora la sevaal·legant motius personals. "Un privilegi com aquest comporta una gran responsabilitat, i això també implica saber quan ets la persona adequada per liderar i quan no; sé el que requereix la feina i ara mateix tinc el dipòsit buit", ha expressat en una compareixença pública davant els mitjans de comunicació.La dirigent laborista -del partit- abandonarà el càrrec de forma efectiva el pròxim dimarts 7 de febrer i serà substituïda per un membre del seu partit, que serà escollit per votació interna aquest 22 de gener. Ardern també ha anunciat queen els comicis que s’han de celebrar el 14 d’octubre.Nascuda l’any 1980, Ardern va entrar a la cambra de diputats neozelandesa el 2008 i posteriorment, amb 37 anys, va convertir-se en primera ministra,. Com a màxima autoritat política va haver de fer front als atemptats de Christchurch del 2019, quan un home armat va provocar la mort de 51 persones després d’atacar dues mesquites, i també a la, on va optar per un tancament total del país que va derivar en una de les taxes de mortalitat més baixes a escala global.

