Aragonès adverteix Sánchez que «ignorar» el referèndum perpetuarà el conflicte polític

El president de la Generalitat,, ha comparegut aquest dijous des de Palau després de participar en la salutació protocol·lària prèvia -no s'ha quedat al ritual dels himnes- a la cimera entre Espanya i França que se celebra al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) amb-amb qui ha conversat breument- com a protagonistes. El president també ha apuntat que la realitat és "tossuda", i que continua existint una majoria "sòlida" a favor de. "Mentre els estats continuïn ignorant aquesta realitat, hi haurà conflicte. Si Espanya no el vol resoldre, cal que ofereixi una resposta democràtica per decidir en llibertat sobre si Catalunya ha de ser un estat dins d'Europa. No renunciarem a això. Seguim insistint en avançar en unaon es puguin defensar totes les opcions", ha remarcat Aragonès, que aposta perquè els catalans decideixin de manera "real"."He pogut posar de manifest la bona relació amb les autoritats franceses i la", ha remarcat Aragonès en la compareixença. "El Govern defensa la participació en plenitud del país a les institucions comunitàries, com un estat. Volem compartir la nostra sobirania en igualtat de condicions", ha apuntat el president, que també ha considerat "imprescindible" que s'abordin qüestions de governança com el català a Europa, infraestructures -completar el- iAragonès -com l'alcaldessa de Barcelona,, i la de l'Hospitalet de Llobregat,- ha esperat Sánchez a l'esplanada del MNAC. Després de saludar-se de manera cordial, el president català ha conversat breument amb el líder del PSOE. En aquest diàleg, segons fonts de Presidència, Aragonès ha traslladat a Sánchez que el procés "no ha acabat", reflexions acompanyades d'una valoració sobre el moment polític. Quan s'ha produït l'arribada de Macron, el president de la Generalitat l'ha saludat en el marc del protocol de benvinguda i, li ha detallat que Catalunya vol ser un soci europeu . Aragonès ha marxat abans d'acabar l'acte de rebuda de la cimera, i no ha estat present quan han sonat els himnes d'Espanya i França. Ho ha justificat per la presència de l': "No els donarem carta de validesa".La presència d'Aragonès a la cimera es va acabar de concretar la setmana passada. L'argumentari desplegat per Palau s'ha basat en el fet que no es podia deixar laen una reunió d'aquest nivell. Tanmateix, el paper del president ha estat especialment limitat: només ha participat en la benvinguda i, com que es tracta d'unaentre dos estats, no ha intervingut en cap de les reunions programades. Unes reunions que, a banda de Macron i de Sánchez, han involucrat ministres dels dos estats. El president va enviar una carta a la Moncloa amb onze carpetes que es podrien abordar en el marc de la cimera, però no hi ha hagut resposta. Una d'elles era l'oficialitat del català a Europa, que segons Aragonès hauria tingut un impuls si França s'hi impliqués.L'equip del president, protocol al marge, es mostrava satisfet per l'oportunitat de la cimera, almenys pel que fa a ressò internacional i la possibilitat d'aparèixer en mitjans francesos. En el cas de Le Monde, Aragonès hi ha publicat un article en el qual ha tornat a defensar un acord transparent -el conegut com a pacte de claredat- que "ha d'establir les bases" per a und'independència, que reconeguin totes les parts implicades i que, en les seves paraules, tingui l'acompanyament de la comunitat internacional. "Proposo debatre i pactar un acord de claredat sobre quan Catalunya pot exercir de nou el dret a decidir i queper poder fer un referèndum", ha indicat.En paral·lel a la cimera, l'independentisme s'ha mobilitzat al carrer amb la voluntat d'enviar el missatge segons el qual el procés no s'ha acabat, una percepció que Sánchez està intentant traslladar des que es va culminar la reforma del codi penal de la mà d'ERC. La delegació dels republicans a la concentració ha estat liderada pel seu president,, a qui alguns dels manifestants han rebut amb crits de "traïdor" i "botifler". Aragonès ho ha limitat a una "expressió minoritària" per part d'alguns dels manifestants. "Avui fem acte de presència davant la cimera per deixar ben clar al govern espanyol que l'independentisme és ben viu", ha ressaltat Junqueras., presidenta de Junts, ha defensat que no s'ha de "passar pàgina" del procés. "No volem desjudicialització ni humiliacions públiques, volem la independència", ha remarcat.

