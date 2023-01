Notícies del 18 de gener de 2023

20:16 Aragonès, la vigília de la cimera hispanofrancesa a Barcelona: «La lluita no acabarà fins que no aconseguim la independència»



El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha declarat en una entrevista al diari francès Le Figaro la tarda-nit abans de la cimera hispanofrancesa que se celebrarà al MNAC de Barcelona que les contradiccions que es puguin escenificar demà responen a l'ús bilateral que en pugui fer el govern espanyol. "ERC no protesta contra la cimera en si, sinó contra la retòrica de l'executiu estatal", ha puntualitzat. En aquest sentit, ha volgut remarcar que la lluita "democràtica i pacífica" per aconseguir la independència de Catalunya no acabarà fins que s'hagi assolit l'objectiu.

15:21 La Mesa Sindical de Sanitat denuncia que el Govern encara no els ha contactat a pocs dies de la vaga del 25 i 26 de gener



La Mesa Sindical de Sanitat lamenta que, a les portes de la vaga convocada dins el sector dels dies 25 i 26 de gener, el Departament de Salut no els hagi inclòs en les negociacions, com sí que ha fet amb Metges de Catalunya. A una setmana de la convocatòria, l'agrupació de sindicats insisteix a demanar "l'equiparació i millora" de les condicions de tots els treballadors del CatSalut. "Sembla lògic que si tots treballem pel CatSalut, tinguem tots les mateixes condicions", ha afirmat el portaveu de l'agrupació de sindicats, Xavi Tarragón, en una atenció als mitjans aquest dimecres. Tarragón ha reconegut que, per ells, aquest punt "és el més important" per poder rebaixar la tensió dins el sector.

15:12 Catalunya recupera el 80% del turisme internacional previ a la pandèmia amb 14,9 milions de visitants el 2022



El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, ha explicat que Catalunya va tancar el 2022 amb 14,9 milions de turistes internacionals la qual cosa representa una recuperació del 80% en relació amb les dades prèvies a la pandèmia. En una roda de premsa aquest dimecres a la fira turística internacional Fitur, que se celebra anualment a Madrid, Torrent ha celebrat que l'any passat va ser el de "l'inici de la recuperació del turisme internacional" després de la covid-19 i malgrat la guerra d'Ucraïna. El conseller d'Empresa ha confiat que el 2023 serà un "molt bon any", que ja ha començat de forma "positiva", i que consolidarà aquesta recuperació. Torrent ha destacat l'increment de la despesa dels turistes.

13:52 Aragonès adverteix Sánchez que "no és ningú" per certificar el futur de Catalunya



El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha acusat el president espanyol, Pedro Sánchez, "d'utilitzar" la cimera hispano-francesa per "poder-se defensar davant dels atacs de la dreta" en "la seva batalla política". "El govern espanyol no és ningú per certificar quin ha de ser el futur de Catalunya", ha avisat aquest dimecres, tot remarcant que l'independentisme "continua la seva lluita política". Si bé ha deixat en mans de Sánchez defensar o no en la trobada les qüestions que ell va reclamar, Aragonès espera que Macron doni suport a l'ús del català al Parlament Europeu. "Seria una empenta considerable", ha afirmat en declaracions als mitjans després de presidir una reunió de la xarxa d'oficines comarcals de Transició Energètica.

13:38 Alerta per l'excés de confiança al volant: 11 dels 12 morts en accident de trànsit vivien a prop del lloc del sinistre



El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha advertit que onze de les dotze víctimes mortals en accidents de trànsit aquest mes de gener vivien a tocar del punt de sinistre. Aquest fet, segons Lamiel, permet extreure algunes conclusions com "un excès de confiança" per part dels conductors. Ho ha dit en una roda de premsa per fer balanç de l'accidentalitat a les carreteres catalanes durant el 2022 i principi de 2023. Tot i que ha reconegut que les xifres d'aquest inici d'any són dolentes, ha remarcat que es situen en "la mitjana" d'altres exercicis, per la qual cosa ha considerat que la situació no és "extremadament preocupant". Durant el 2022 van perdre la vida a les carreteres catalanes 225 persones, un 7% menys que el 2019.

13:18 El TS envia la causa d'Anna Gabriel a l'Audiència de Barcelona



El Tribunal Suprem (TS) ha acordat enviar la causa contra Anna Gabriel a l'Audiència de Barcelona, perquè sigui jutjada pel seu paper en l'1-O. L'exdiputada de la CUP va tornar de l'exili l'any passat per posar-se a disposició del TS, que va confirmar el seu processament per un delicte per desobediència, que no implica penes de presó. Gabriel, que no ha deixat de viure a Suïssa, va regularitzar la seva situació abans de l'estiu i ja es pot moure en llibertat sense l'amenaça de detenció. "Els principis continuen intactes", va dir poc després de declarar davant Pablo Llarena.



13:01 Feliu, sobre si es xiularà Aragonès a la protesta: "Les contradiccions passen factura, la gent pot fer el que vulgui"



La presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, ha tornat a demanar al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que no assisteixi a la cimera hispano-francesa d'aquest dijous a Barcelona perquè "desvirtua" el missatge que es vol donar a la protesta que paral·lelament hi haurà a fora del MNAC, on se celebrarà l'esdeveniment. Sobre la possibilitat que Aragonès sigui xiulat a la concentració de protesta, Feliu ha dit que "el president del Govern pot fer el que vulgui i la gent també". "Les contradiccions a vegades passen factura; la gent pot fer el que vulgui perquè hi ha llibertat d'expressió", ha subratllat en una entrevista a Ràdio Estel.

11:08 Boye assegura que a Puigdemont no l'extradiran i diu que tornarà "en un termini raonable de temps que serà breu"



L'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha assegurat que a l'expresident no l'extradiran. "Això és una realitat, la resta són focs d'artifici", ha dit en declaracions a Catalunya Ràdio, on ha apuntat que Puigdemont tornarà a Catalunya "en un termini raonable de temps que serà breu". Un cop hi hagi sentència sobre la immunitat, ha afegit, es fixarà la data, i la intenció és que sigui durant el 2023. Sobre l'escrit de Fiscalia que demana aplicar a Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí el delicte de desordres públics agreujats, Boye ha opinat que es tracta d'un "vestit fet a mida, però no és un escrit jurídic". Ha recordat que es demanen desordres per a Ponsatí en ser membre del Govern i no per a Lluís Puig, que també ho era.



11:03 Puigdemont demana si el govern espanyol va plantejar a ERC la "intenció" d'extradir-lo en la negociació per reformar el codi penal



L'expresident Carles Puigdemont, ha qüestionat si el govern espanyol va plantejar a ERC la "intenció" d'accelerar la seva extradició durant les negociacions per a la reforma del Codi Penal. En un missatge a les xarxes, el també eurodiputat de Junts ha posat en dubte les pràctiques de l'executiu de Sánchez i si aquest va presentar tots els punts rellevants a ERC. "Continuo esperant resposta a la pregunta de si en les llargues i poc transparents reunions per pactar la reforma del codi penal, el govern espanyol va plantejar aquesta intenció a la part catalana; o si els 'experts' els van advertir d’aquesta possibilitat", ha expressat aquest dimecres a Twitter.

I jo continuo esperant la resposta a la pregunta de si en les llargues i poc transparents reunions per pactar la reforma del codi penal, el govern espanyol va plantejar aquesta intenció a la part catalana. O si els “experts” els van advertir d’aquesta possibilitat. https://t.co/p9NCBJfc6G — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) January 18, 2023



10:13 Laura Pérez i Eloi Badia, els primers regidors de la llista de Colau que es descarten per a les pròximes municipals



La llista d'Ada Colau per a les properes eleccions ja ha fet públiques les primeres renúncies, entre els actuals regidors de les files de Barcelona en Comú. Així, ni la tinenta d'alcaldia de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, Laura Pérez, ni el regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Eloi Badia, també a càrrec del districte de Gràcia, acompanyaran Colau en el seu tercer mandat. Pérez ja fa dos mandats sencers que ocupa el càrrec de regidora al consistori, vuit anys. "És el temps que vaig decidir que seria el límit per a aquesta responsabilitat", explica en un comunicat en què també anuncia que seguirà vinculada a la lluita feminista i els espais veïnals. Al seu torn, Badia diu que deixa la institució perquè serà pare i vol "baixar el ritme". Seguir a la política però sense la dedicació de 24 hores al dia que "requereix" ser regidor, diu en una entrevista a Eldiario.es. "Si no fos pare segurament hagués seguit, perquè el projecte em motiva", resol.

10:26 Aragonès anuncia que els pressupostos inclouen 30 milions d'euros extra per a salut mental



El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciat que el projecte de pressupostos inclou 30 milions d'euros per a salut mental. "Subratllem la necessitat de disposar d'un nou pressupost per fer possible mesures per fer un pas endavant en salut mental", ha dit el president durant l'obertura de la reunió de la Taula del Pacte Nacional de Salut Mental. Els recursos han de servir per completar el desplegament del programa d'atenció als trastorns en infants i joves i el de prevenció del suïcidi. D'altra banda, ha anunciat dos nous programes que s'implementaran aquest any, sobre decisions anticipades dels afectats i sobre l'acompanyament en la seva recuperació.