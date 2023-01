Ho estàs fent tot malament: els consells de Maria Nicolau per bullir la pasta

🔴 Ciutadans de Catalunya, avui la Maria Nicolau (@MAlbercocs) us toca el crostó: “Catalans, no sabeu bullir la pasta”.

La popular cuinera catalanaconsidera que "". Són les dures declaracions que ha deixat al programa "Tot es mou" de TV3, on ha regalat quatre consells senzills per fer-ho correctament. Macarrons, espaguetis, raviolis, galets o pistons. És igual, tots els tipus poden salvar un àpat en menys de deu minuts. Si bé, cal saber cuinar-la bé.Per això, Nicolau ha compartit els seus trucs. Per començar, "". Sembla molt evident, però no s'acostuma a fer. Cada marca té les seves particularitats i cal adaptar-se a les seves pautes per obtenir el resultat més satisfactori. És en aquestes instruccions on s'indica el temps de cocció òptim.El segon secret de la cuinera:. Moltes persones ho fan, però moltes altres ho deixen córrer. "10 grams per litre d'aigua o a ull, però si no queda insípida", ha demanat. El tercer i probablement el més important:Si es fa, la pasta no s'enganxarà a l'olla, però la salsa no la impregnarà i quedarà impermeable.Finalment, el truc final. Potser, el més refinat. Cal triar una pasta rugosa, "". Per la manera de fabricar-la, li donen un acabat rugós que les fa més sabroses i permet que la salsa s'enganxi millor al producte. I un bonus: no s'ha d'esbandir la pasta i. Quan s'escorre, es consumeix.

