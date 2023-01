Pilarín Bayés, escopeta en mà: «Us encoratjo a anar a la mani»

La il·lustre dibuixantrebutja frontalment laque se celebra el matí d'aquest dijous al MNAC de Barcelona. Ho ha fet palès amb una fotografia al seu compte d'en què, amb unaals braços, ha cridat a mobilitzar-se. "", ha escrit.La presència d'una arma de foc -, ha clarificat- ha deixat impactats els seus seguidors i la resta d'usuaris de la xarxa social. La il·lustradora i ninotaire ha admès que "per motius inexcusables" no podrà ser-hi a la font de Montjuïc, però s'enfrontarà a l'acte des de la distància.acull aquest dijous l'intent de l'independentisme de reconstruir la unitat als carrers després de diverses manifestacions sense l'assistència de tots els actors del moviment. Serà una unitat de mínims, basada només encinc anys després de l'1-O. Ho farà a les portes d'un acte en què Pedro Sánchez vol escenificar amb Macron els seus plans per a la Catalunya post-procés Sota el lema "", la concentració convocada per, l'i el, entre una trentena d'entitats, s'havia de fer en un principi a les columnes de Puig i Cadafalch, però per motius de seguretat la capçalera s'ha traslladat a la font màgica de Montjuïc, més allunyada del lloc on es reuniran les autoritats espanyoles i franceses.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor