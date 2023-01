La dreta surt al carrer amb la unitat d'Espanya com a reclam i un PP sense Feijóo

Un poder fàctic

Un assaig per mobilitzar la dreta social contraen un any electoral, però sense repetir els errors de Colón, la concentració del bloc de dretes del 2019 que va desgastar un PP retratat al costat de l'extrema dreta. Així interpreten els analistes la manifestació convocada per un seguit d'entitats de la—moltes d'elles situades en posicions d'extrema dreta—aquest dissabte a Madrid sota el lema Per Espanya, la democràcia i la Constitució , per protestar contra la política del govern espanyol, i en especial per eliminació del, que consideren que és una amenaça a la unitat de la nació espanyola. Els'hi han afegit, però no en són els convocants. En el cas del PP, hi participaran pocs dirigents rellevants i no hi seràLa concentració es produeix pocs dies després del xoc institucional provocat per la junta de Castella i Lleó després d'aprovar un protocol antiavortista. La ràpida reacció de la Moncloa, enviant un requeriment oficial a la junta, i la sortida en tromba de tot el govern de coalició i les forces progressistes van superar un PP que presideix Castella i Lleó gràcies als ultres, però que no vol erosionar-se amb iniciatives controvertides. Finalment, després de dies de declaracions contradictòries , sembla que al PP s'ha imposat la idea de deixar el protocol al calaix i intentar atacar l'executiu espanyol per haver tingut una resposta desmesurada a la proposta.L'oposició a l'avortament no és un tema que aglutini tot el gruix conservador. El front antiavortista és molt potent, estretament vinculat a Vox i exerceix una gran influència sobre els sectors més tradicionalistes del PP, però topa amb la recança dels nuclis més laics i pragmàtics. En canvi, la defensa de la, suposadament amenaçada, aplega la totalitat del bloc de dretes. I Sánchez encarna tots els mals imaginables amb una política de pactes que, segons els convocants, amenaça la mateixa arquitectura constitucional de l'Estat.La decisió de Feijóo de no participar s'inscriu en l'actitud del líder conservador, que intenta combinar una línia d'oposició basada en laamb Sánchez i alhora amb gestos aparentment moderats per atraure vot socialista que pugui sentir-se distant amb el president espanyol. No repetir els errors de Colón és un frame repetit aquests dies pels cenacles de la dreta madrilenya, i sembla que Feijóo no vol sortir en una fotografia anant de bracet ambi Vox. El record de la imatge deamb Vox el 2019 encara cou. La cruesa de la política espanyola es va endur Pablo Casado iAquesta vegada ha estat el teixit associatiu el convocant tàctic de la concentració. Hi seran tots. El Fòrum Espanya Cívica és la plataforma que ha pres la iniciativa de la manifestació. Pretén ser una plataforma transversal, però el seu paper és el de fer la feina bruta de la dreta política. L'arquitecte lleidatàpresideix el fòrum. Expresident dellançava aquests dies el missatge: "A Sánchez, si no li agrada el codi penal ho canvia, si no li agrada la Constitució, canvia el Tribunal Constitucional, i si no li agraden els mitjans, els compra". Aquest és el nivell. Però la realitat és que aquesta xarxa d'entitats constitueix un veritable poder fàctic que exerceix gran incidència sobre la cúpula del PP.Al Fòrum Espanya Cívica hi és també l'expresident del PP de Catalunya, que és actiu també en una altra de les organitzacions convocants, el, que impulsa un altre dels sempre presents en aquestes activitats com. I s'hi han afegit desenes d'entitats i personatges habituals: la Unión 78 que va fundar l'exdirigent socialista; Libres e Iguales de la diputada del PP; el filòsof; l'empresari...La concentració de dissabte donarà el to de com serà la campanya electoral propera —les municipals i autonòmiques del maig, i les espanyoles de final d'any— i els lemes que predominaran. Però el marc sembla que ja està creat i tindrà en el suposat pla de Sánchez perl'Espanya constitucional el gran tema central.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor