Europa amplia la llista d'insectes autoritzats pel consum humà: totes les novetats

Els experts diuen que la ingesta d'insectes és el futur. El seu valor proteic i nutricional, juntament amb la gran disponibilitat i la reduïda petjada ecològica que té la seva gestió fan que esdevingui una opció especialment viable. És per això que laha donat via lliura per a la comercialització de noves espècies destinades al consum humà.De la nova llista aprovada per l', destaca el nom d'Alphitobius diaperinus, conegut popularment com la. És el quart insecte avalat per a ser consumit des de 2018. Això sí, les persones intolerants als crustacis han d'anar amb compte, ja que les autoritats alerten que poden patir reaccions al·lèrgiques.D'altra banda, també s'ha validat la comercialització per a fins alimentaris de(Acheta domesticus), en format sec o en pols. Ambdós insectes se sumen als ja acceptats: el(Tenebrio molitor) i la(Locusta migratoria). Per a les persones interessades, cal saber que es poden consumir de maneres diverses. Integrats en productes com el pa, amb pasta, en pizzes o en salses, segons recull

