El servei que atén la violència masclista a Barcelona: «Dones amb fills s'estan mesos a pensions»

Pressió a l'Ajuntament, però sense canvis

L'equip que acompanya els casos greus dea Barcelona -el Servei d'Atenció, Recuperació i Acollida () municipal- estan "saturats". Així ho han expressat en diverses reunions durant els anys amb l'Ajuntament, i ara han decidit fer-ho públic. Aquest dimarts, en una trobada reivindicativa que va acabar amb una protesta a la comissió de Drets Socials del consistori, van fer evident una situació que travessa una part de la ciutadania amb màxima vulnerabilitat: les dones, i els fills, que viuen una situació de violència masclista. En concret, reclamen que es compleixi el compromís del govern municipal perA més, tot i que hi ha un pla per augmentar aviat les places d'acollida, les treballadores -la immensa majoria són dones- exposen que actualment el més habitual és que les afectades per un cas de violència de gènere que necessiten marxar de casa acabin directament a un alberg o hostal., expliquen professionals del servei a Nació. També hi ha llistes d'espera de fins a dos mesos per a una primera visita amb la psicòloga.Aquest cúmul d'indignacions han portat les treballadores a un doble balanç. D'una banda, reconeixen que l'Ajuntament ha fet esforços econòmics i de millora de serveis en matèria de feminismes, així com ho ha fet també la Generalitat. En aquest sentit, mencionen el compromís per fer créixer un 54% les places d'acollida, l'anunci d'un protocol amb la Guàrdia Urbana per detectar casos de violència masclista i l'estrena d'una nova seu per al SARA. D'altra banda, recorden que part d'i que, tanmateix, no hi ha cap previsió d'ampliar la plantilla.Aquesta realitat implica que dones i infants davant greus amenaces de violència masclista no rebin l'atenció a temps, mencionen treballadores del servei. Per això, un text conjunt de l'Assemblea de Treballadores del SARA -amb- reclama prioritzara les famílies. D'aquesta manera, es planteja que els 4,7 milions d'euros que el departament de Feminismes de la Generalitat preveu destinar al nou espai municipal i a la integració de la Unitat d'Atenció a les Violències Sexuals s'inverteixin, en canvi, en el dia a dia de l'equip i els usuaris.Si no es canvia la dinàmica, s'agreujarà l'actual situació, ressalten les treballadores. Un panorama que complica l'a les dones -i ni tan sols preveu una primera atenció ràpida als infants- i que les visites que es poden fer també són insuficients. La saturació de casos fa que hi hagi, en una situació crítica.Per exemple, l'actual dotació tampoc, assenyala l'equip del SARA. Un fet clau per a la recuperació de la independència de la dona. A més, es donen diversos casos de manca d'atenció jurídica en els primers moments dels procediments penals. I pel que fa a la plantilla, els reforços s'han fet amb "pedaços" i contractes temporals, assenyalen les treballadores.Per tot plegat, carregats amb pancartes, es va boicotejar aquest dimarts un acte polític per pressionar el consistori.o "una visita al mes, això què és?", van exclamar.A l'altra banda de la protesta, els responsables municipals es limiten a recordar que els dos últims mandats s'ha fet un reforç en diverses línies d'atenció a la violència masclista. Pel que fa a l'acollida dels casos greus, el consistori apunta que hi ha 300 places cobertes, entre les diferents tipologies de casos, des que l'any passat es van incorporar 58 places noves, que es pot ampliar fins a 92 els pròxims dos anys. En relació a l'equip, fonts municipals reivindiquen que. També s'apunta que atenen unes 1.300 dones i uns 200 menors. Tanmateix, no es concreta cap resposta a les peticions de la situació actual de les treballadores i les seves reclamacions.

