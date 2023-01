Cues quilomètriques a l'AP-7 per un accident múltiple amb 3 camions implicats

🔴🚧 Augmenta la retenció a l'AP-7 per un #accident a Barberà que manté 2 carrils tallats en sentit sud



Ara hi ha cua en un tram de 8 km des de Mollet



🔴 També hi ha 4 km de cua a entre Cerdanyola i Barberà en sentit nord#SCT pic.twitter.com/UZjyNGDOYb — Trànsit (@transit) January 18, 2023

La principal via de Catalunya, l', està registrant importants retencions la tarda d'aquest dimecres en el pas pertant en sentit nord com sud. Unha obligat a tallar dos carrils de circulació per tal que la grua pogués arribar i retirar un dels vehicles, fet que provoca a les 19 hores 11 quilòmetres de congestió en sentit Parets i 9 en sentit Sant Cugat, amb un total de 20.El xoc ha tingut lloc cap a les 18 hores, en el tram de. Les retencions han anat augmentant des d'aleshores i no es preveu que es reverteixi la situació de manera immediata. Consultal'estat del trànsit a les carreteres de Catalunya.

