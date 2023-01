Lluís Puig demana a Llarena que li retiri el processament pel delicte de malversació

La defensa deha presentat un escrit demanant al magistratque li retiri el processament pel delicte de malversació. Argumenta, en primer lloc, que la sentència del Suprem sobre l’1-O ja va decretar que va existir una relació entre la Generalitat i Unipost, però que no es va arribar a produir cap transacció econòmica.A més, remarca que ha quedat certificat que no es va produir cap despesa alque liderava Puig relacionada amb l’1-O. Finalment, amb la reforma del Codi Penal vigent, subratlla que tampoc es donen les dues condicions per a la tipificació del delicte: l’ànim de lucre i que els diners desviats s’utilitzin per a usos particulars i aliens a la funció pública.La nova resolució de Llarena segueix processant Puig per malversació i per desobediència. L’escrit de la seva defensa se centra a demanar que se li retiri el primer, basant-se especialment en la sentència del Suprem sobre el procés. A parer de Puig, el magistrat sembla que doni a entendre que els fets poden “mutar” en funció de les proves que es puguin practicar en un nou judici. “El judici interpretatiu sobre la relació entrei la Generalitat ja està fet, i el mateix és inamovible des de l’òptica jurídica. Cap sentència pot dir una cosa diferent de la que ja s’ha dit en la sentència 459/2019 del Tribunal Suprem”, remarca.En aquest sentit, insisteix que Puig mai podrà ser condemnat per malversació, perquè el contrari “generaria un precedent mai vist al sistema judicial, i un embolic que segur que el propino permetrà”.Però a més, cita dos certificats que constaten que el Departament de Cultura en concret no va gastar ni un sol euro en l’1-O: un de la interventora general de la Generalitat i un altre de la secretària general de la conselleria el 2018.A més, la defensa també fa referència a la nova redacció del, i destaca que no es produeix cap de les dues condicions necessàries per tipificar aquest delicte: l’ànim de lucre i l’ús dels diners per a usos particulars i aliens a la funció pública.Així doncs, l’escrit demana adaptar la descripció dels fets relacionats amb Unipost als fets provats en la sentència del Suprem i modificar la resolució perquè Puig no estigui processat per un delicte dede fons públics.

