⚽ @Memphis, con permiso del FC Barcelona, se ejercitó en Majadahonda mientras ambos clubes cierran su traspaso a nuestro club. pic.twitter.com/kWFmHcweIU — Atlético de Madrid (@Atleti) January 19, 2023

Primers moviments delal mercat d'hivern. El davanter holandèsabandona la disciplina culer amb un traspàs a l'per una suma total de tres milions d'euros fixos més un de variable. Aquest divendres el davanter ja s'ha entrenat per segon dia consecutiu amb l'equip madrileny.El Barça tambçe aconsegueix una opció de compra no obligatòria sobre Yannick Carrasco, extrem belga del club madrileny. Depay, que ja no havia tingut protagonisme en els últims partits del Barça, deixaamb la samarreta blaugrana, a més d'un saldo positiu d'entre tres i cinc milions, ja que va arribar com a agent lliure l'estiu de 2021. Se li acabava el contracte aquest estiu.El seu adeu s'emmarca en una carambola que té l'origen en la crisi esportiva i institucional que pateix elde Londres. La temporada que el seu antic propietari, el magnat rus, ha hagut d'abandonar el club arran de la guerra a Ucraïna, l'equip s'ha enfonsat a la classificació. Per mirar de revertir-ho, han incorporat cedit, procedent de l'Atlètic. Ara, serà Memphis qui ocupi el forat que ha deixat l'astre portuguès.Aquest dimecres, l'internacional amb la selecció orange no es va presentar a l'entrenament a lasota les ordres deper preparar el partit de vuitens de la Copa contra el modest Ceuta, desplaçament que ja no va realitzar l'endemà. Tot, sense el coneixement del club. "No tinc notícies de Memphis, és professional i estic encantat amb ell.", havia compartit el tècnic de Terrassa a la roda de premsa prèvia.

