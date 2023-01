Troben morta una dona de 38 anys amb un ganivet a l'estómac a Balaguer

Elsinvestiguen lad'una dona de 38 anys que ha aparegut amb un ganivet clavat a l'estómac a. L'avís a la policia catalana l'ha donat la seva parella a les 7.47 hores d'aquest dimecres.Segons informa l'ACN i ha pogut confirmar aquest diari, l'home ha explicat als agents que quan s'ha despertat, ha vist la dona sobre el llit amb uni ha assegurat que algun dia ella li havia expressat la seva intenció de prendre's la vida, clavant-se precisament un ganivet.De momenti caldrà esperar el resultat de l'per saber les causes del decés, ja que, segons fonts consultades per l'ACN, la ferida podria no ser compatible amb la mort.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor