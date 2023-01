ERC, Junts i la CUP consensuen una setantena de compareixents al Parlament per investigar el Catalangate

ERC, Junts i la CUP han registrat conjuntament la proposta de compareixença d'una setantena de persones per incloure al pla de treball de la comissió d'investigació sobre el Catalangate del Parlament, que es votarà aquest divendres. Els tres grups parlamentaris han acordat una llista perquè compareguin a la cambra catalana responsables polítics, representants de les empreses proveïdores, de la magistratura, d'institucions internacionals i de cossos policials. També experts en drets humans, advocats i periodistes. Aquesta proposta no implica que les persones citades estiguin obligades a presentar-se a la cambra catalana, ja que les compareixences són voluntàries.



Entre aquesta setantena de noms, destaquen el president del govern espanyol, Pedro Sánchez i els ministres Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska, Nadia Calviño i Yolanda Díaz. També altres dirigents i exdidirigents polítics com Enric Millo, Teresa Cunillera, Maria Eugènia Gay, Mariano Rajoy, Soraya Saenz de Santamaría, Pablo Iglesias i Carmen Calvo. A la llista s'hi afegeixen responsables del CNI com ara Félix Sans Roldan i Esperanza Casteleiro. Aquesta última, va comparèixer a finals de novembre al Parlament europeu i es va negar a oferir explicacions sobre l'espionatge a líders independentistes.

Els tres partits independentistes també proposen la compareixença del comissari de Justícia de la Comissió Europea,; i de membres del comitè Pegasus del Parlament Europeu, entre els quals hi ha l'expresident de la Generalitat,, ara eurodiputat, i l'eurodiputada d'ERC Diana Riba.Edward Snowden, l'analista que va filtrar dades de la NSA nord-americana; professionals vinculats a CitizenLab i responsables de les empresesi Saito Tech també són alguns dels noms que apareixen a la proposta de pla de treball dels tres grups independentistes per a investigar Pegasus al Parlament.ERC, Junts i la CUP també volen fer preguntes al Parlament al fiscal general de l'estat espanyol, a responsables de la comissaria general d'informació tant dels OLAMossos com de la policia espanyola i la Guàrdia Civil. I alsdels afectats per Pegasus, Gonzalo Boye, Andreu Van den Eynde i Benet Salellas.

