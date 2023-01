Sánchez resisteix el desgast de la reforma del codi penal i continua superant Feijóo, segons el CIS

sortiria quasi indemne del xoc amb l'oposició i un sector de la magistratura arran de la reforma del codi penal i, a un any de les eleccions, fins i tot podriarespecte els comicis del 2019. Així es desprèn del baròmetre de gener del, fet públic aquest dimecres, segons el qual elsumaria ara el 30% de vots (en va obtenir el 28% fa tres anys) i el, el 28,5% (per un 21% amb).Són resultats molt similars als de l' anterior baròmetre , elaborat abans de la polèmica reforma, cosa que indicaria que aquesta no ha provocat grans fugues de vot. Malgrat que Sánchez es trobaria en un empat tècnic ambsi es té en compte el marge d'error, el cert és que el CIS li atorga moltes possibilitats de retenir la Moncloa si es té en compte l'evolució dels respectius socis de bloc. Mentre, també al govern espanyol, creixeria del 13% al 14%,cauria del 15% al 10% iseguiria enfonsant-se, del 7% al 3%.Aquesta aritmètica complicaria molt a Feijóo aspirar a la presidència, malgrat incrementar els suports en quasi vuit punts. Pel que fa als partits catalans, el CIS preveu que tantcomperdin un punt, aconseguint una mica més d'un 2% i un 1% a nivell estatal, respectivament, mentre que laquedaria a prop de l'1% aconseguit el 2019. Tot i això, aquestes dades són molt orientatives, ja que el nombre d'entrevistes fetes a Catalunya és limitat. En el conjunt de l'Estat, se n'han fet 3.961, entre el 2 i el 12 de gener.Sánchez també s'imposa a la pregunta sobre quin és el líder polític preferit com a president espanyol, amb un 22% de les mencions. Feijóo només en rep el 16% (si béla cita un altre 2%), per davant de(10%) i(4). Tot i això, nivell de valoracions en una escala d'1 a 10, Díaz se situa al capdavant (4,9), amb Sánchez (4,4) i Feijóo (4,3) pugnant pel segon lloc,(4) per darrere i, tancant la classificació,(3,3) i Abascal (2,8).El baròmetre també aborda qüestions d'actualitat relatives al xoc entre els partits i institucions i els magistrats. Un 57% dels enquestats rebutja que, com va fer en relació a la votació al Senat de la reforma del poder judicial , veto que només avala el 29%. De fet, un 42% veu molt malament i un altre 32% veu malament que magistrats del Constitucional que estaven amb el mandat caducat es posicionessin a favor d'aquella suspensió. Pel que fa a les responsabilitats sobre el retard en lad'aquest tribunal i del, un 39% assenyala el PP, un 18%, al PSOE, i un 15%, a tots dos per igual.

