Per què el videojoc «Hogwarts Legacy» no es pot traduir i doblar al català?

Iniciem campanya a Twitter per demanar el videojoc de Hogwarts Legacy en català. 🌟💥



Properament us anirem llençant dades objectives sobre el seguiment que ha tingut el món màgic en català. ⚡🕶️



Suma-t'hi🔥#HogwartsLegacy#LlegatdeHogwarts pic.twitter.com/YHwtnQ0w0g — Hogwarts Legacy en Català (@LlegatHogwarts) January 6, 2023

. Cap de les sagues, franquícies, títols o serveis més utilitzats del planeta tenen la llengua catalana com una opció a les seves interfícies, als menús o als doblatges i subtítols. Històries senceres, experiències completes en diverses llengües, que deixen enrere el català per una falta d'interès comercial o, directament, per qüestions purament de mercat global. La llista que té disponible la Generalitat ho fa evident. No es va poder aconseguir ni sumar el català al videojoc de futbola través d'una campanya de signatures, peticions i personalitats.Locutors com es van oferir per ser les veus en català del videojoc esportiu més jugat del món. Ni així. Ara, després de mesos sense cap iniciativa amb cara i ulls, va aparèixer la reivindicació per obtenir una versió en català del nou videojoc de. La petició, que s'ha fet viral pel seu impulsor a les xarxes, un jove anomenat Joan Miquel, va rebre el suport de la Plataforma per la Llengua. Era simple: que un videojoc d'una franquícia tan estimada pels catalanoparlants (en l'àmbit de llibres i d'adaptacions cinematogràfiques) tingués l'opció de poder-se viure, escoltar i sentir en català.Una proposta francament raonable ateses les opcions que l'empresa creadora,, oferia en una fase preliminar: des d'espanyol d'Hispanoamèrica, polonès, japonès, els dos xinesos majoritaris i idiomes principals, com anglès, alemany, francès, rus o italià. Aquesta proposta, però, es va veure magnificada per una onada d'odi catalanòfob, amb desenes de milers de retrets o atacs contra l'existència d'aquesta mateixa proposta."Soc conscient que doblar tots els videojocs en català i que aquest gran cost l’hagués d’assumir, diguem-ne, la Generalitat, seria exagerat., perquè evidentment es poden fer coses per revertir la situació", explica el mateix Joan Miquel en un fil de piulades, posterior a la seva petició, per respondre l'onada d'insults i retrets per demanar que el català comencés a tenir una posició més important en un sector tan gran com els videojocs.El fil,a Twitter, va acabar sent focus d'atacs de catalanofòbia en fòrums tan destacats comDe les cendres, però, va néixer el foc que mantenia viva l'esperança d'aquesta proposta. I és que la viralització de la petició va donar visibilitat a uns humils membres de Twitter que també havien volgut intentar -encara que fos amb menys èxit al principi- que Hogwarts Legacy estigués disponible en català en un futur proper.on el català brilla per la seva absència.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor