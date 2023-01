És probable que siguis un dels desafortunats als quals els hi ha passat algun cop. Has anat a pagar enen algun establiment, t'han tornat el canvi eni quan l'has utilitzat per pagar en un altre lloc t'han dit que és fals. És unamb el qual ens podem trobar diàriament, i per això és imprescindible saber com-ho.I és ben senzill. Segons detalla la, es pot fer en tres passos molt fàcils que es poden fer sempre al moment de rebre el bitllet i que es resumeixen en tres paraules: "". En primer lloc, cal tenir en compte que eld'un bitllet sol ser aspre molt diferent del que seria un tros deconvencional.En segon lloc, cal girar eli mirar el color verd esmaragda del. Sigui del valor que sigui, ha de produir unque es mou paral·lelament al moviment del bitllet quan es troba davant la. Per últim, mira el bitllet i fixa't en la: s'ha de poder veure clarament la, eli una. Si aquests tres passos no es compleixen, és probable que el bitllet sigui fals.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor