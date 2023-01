«On està Sturridge?»: la cançó viral d'un raper espanyol que competeix amb Shakira, Bizarrap i Piqué a TikTok

Quina relació té l'Sturridge de Midas Alonso amb Shakira i Bizarrap?

És innegable que la cançó de-bàsicament un tema de resposta contra el seu exmarit,, i la seva actual parella- és tan viral que ha arribat a tots els racons del planeta. Desenes de milions de persones l'han escoltada en l'última setmana,sobre la lletra, la relació mediàtica de totes dues estrelles mundials o el paper de Bizarrap en tot plegat. Ara bé, en les profunditats de les xarxes socials han viscut una altra mena de lluita.Com sempre,del que estem acostumats a Twitter, Instagram o Facebook -que ja funciona només per a gent de certa edat-. I és que a l'app de vídeos xinesa es va fer viral, en paral·lel, un tema del raper madrilenyanomenada Brixton. En aquesta cançó deixava anar una frase que s'ha escampat per les xarxes a un ritme abismal:Fa referència al jugador de futbol, de 33 anys, una de les perles del futbol anglès que per culpa de les lesions i d'uns hàbits poc saludables va acabar marxant a altres lligues menors. En el moment que va escriure la cançó, Midas Alonso feia referència al fet que Sturridge feia sis mesos que no tenia club i es trobava desaparegut de les xarxes socials o del mercat de fitxatges.En el moment que explota la sorpresa de les lletres de Shakira en el tema amb Bizarrap, es viralitzaAixò genera una confluència a la xarxa social, arrossegada especialment pel sector masculí i juvenil, que provoca una dicotomia artificial: mentre les dones i les noies parlen de Shakira, els homes estan preocupats per saber on està Sturridge.És una nova comparativa generada des d'una de les xarxes socials que més pateixen els efectes de la manosfera, la suma de comunitats d'Internet que creen discursos misògins o que neguen el feminisme ha estat tan gran que fins i tot van contactar amb ell perquè participés a la Kings League de Gerard Piqué. L'streamer catalàva enviar-li un missatge a través d'Instagram i va rebre resposta. L'exjugador delva ser cordial i no va obrir la porta a participar-hi, però tampoc s'hi va negar. Les xarxes, com sempre, viatgen a un altre ritme.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor