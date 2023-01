El TS envia la causa d'Anna Gabriel a l'Audiència de Barcelona

El(TS) ha acordat enviar la causa contraa l', perquè sigui jutjada pel seu paper en l'1-O. L'exdiputada de la CUP va tornar de l'exili l'any passat per posar-se a disposició del TS, que va confirmar el seu processament per un delicte per desobediència, que no implica penes de presó. Gabriel, que no ha deixat de viure a Suïssa, va regularitzar la seva situació abans de l'estiu i ja es pot moure en llibertat sense l'amenaça de detenció. "Els principis continuen intactes", va dir poc després de declarar davant Pablo Llarena.La interlocutòria del Suprem, de quatre pàgines, confirma el tancament del sumari i el processament per desobediència, i declina la competència per jutjar Gabriel perquè no és aforada. Els propers passos seran que l'Audiència de Barcelona accepti la causa i traslladi a les parts el termini per presentar els escrits d'acusació i defensa. Gabriel té motius per a l'optimisme si es fixa en el cas d'una altra exdiputada de la CUP,, que ja va ser absolta pels mateixos fets l'any 2020.Gabriel va exiliar-se a Suïssa l'any 2018 i allà ha mantingut un perfil baix, amb comptades declaracions públiques. La seva causa la va pilotar des del principi l'advocat i també exdiputat de la CUP Benet Salellas, però l'any passat Gabriel va decidir canviar i encarregar la seva defensa a l'advocat basc, que també porta la causa dei va facilitar-ne el retorn a Espanya. La fi de l'exili no ha suposat canvis públics en Gabriel, que continua vivint a Suïssa i sense paper en el dia a dia de la política catalana.

