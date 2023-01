Hàbits i exercicis per millorar la memòria

Hàbits i exercicis que ens ajuden a millorar la memòria

Fer passatemps

Escriure diàriament

Mnemotècniques

Escoltar música i cantar

Jugar a videojocs

Consells per enfortir la memòria

Dorm i descansa el necessari

Socialitza

Menja bé

Fes exercici diàriament

Redueix l'estrès

Laés una de les habilitats més imprescindibles per a qualsevol persona. Ens ajuda a la nostradiària, tant a la feina com a nivell personal. També n'hi ha de diferents tipus, a curt o a llarg termini, olfactòria o fotogràfica... i evoluciona de forma diferent, ja que quan som mésentra dins la normalitat que tinguem més tendència a tenir-la en un bon estat, però amb els anys es potI és que la memòria és unque sol anar a menys quan envellim, però si la treballem i l’exercitem podrem desaccelerar aquest procés. De la mateixa manera que femfísic o mantenim unaequilibrada per mantenir en bon estat de salut el nostre organisme, també és important que fer funcionar el cap per tenir una bona memòria. Per això, repassem a continuació alguns delsmés útils.Elssón una de les activitats més recomanables per millorar i mantenir una bona memòria. Obliga a pensar amb lògica i retarda la, a banda de ser un bon entreteniment. Així doncs, els motspoden ser útils per recordar paraules, revisar el vocabulari i tenir capacitat d'atenció; elsfan treballar la capacitat lògica, la memòria i el càlcul mental; elsmilloren la concentració i la lògica; i els jocs de buscarpotenciar la capacitat d'observació i atenció.Escriure a mà és imprescindible per tenir una bona memòria. És una manera de mantenir elen forma constantment, igual que llegir. Alguns dels gestos més útils es poden fer de manera quotidiana, com escriure la llista de la compra i intentar memoritzar-la sense mirar-la un cop al supermercat. També resulta positiu apuntar alles activitats previstes, fer unamb els noms dels familiars i els seus vincles o fer una llista de gustos, com llibres, música o pel·lícules que ens agraden.Avís: primer et sonarà rar, però ho acabaràs entenent. Laés una tècnica deque s'utilitza per recordar diferents aspectes. Consisteix a associar dades amb paraules, imatges o números. Alguns exemples:els mesos de l'any amb els artells de les mans, fer servirper evocar-nos a records o memoritzar dates concretes amb records que passessin en un any determinat, com el naixement d'un familiar.Laés probablement un dels elements que més cops han passat per les nostres orelles al llarg de la vida. És molt positiu: escoltarestimula el cervell i crea connexions entre les neurones i això fa augmentar la memòria. És igual si és música nova o que ja hem escoltat: en el primer cas potencia la capacitat d'i en el segon fa recordar. Per altra banda, cantar fa exercitar la memòria, potenciar la creativitat i millorar les habilitats verbals.Sí, potser creus que elssón una cosa inútil, que t'agafa massa gran o que no podràs entendre, però no és així. La revista científica Behavioural Brain Research publicava un estudi el 2020 en què assegurava que els videojocs són una activitat d'oci que pot millorar la memòria de la gent gran amb uns beneficis que augmenten a mesura que es juga durant un temps seguit.Més enllà d'aquestes hàbits i tècniques per mantenir i millorar la memòria, hi haque podem aplicar a la nostrai que no impliquen un esforç massa gran. A banda de la memòria, també ens ajudaran a mantenir una bona salut tant física com mental. Els repassem a continuació.Una activitat tan simple però essencial comel temps necessari és importantíssima per mantenir una memòria forta i millorar la concentració i la capacitat de mantenir l'atenció. De fet, en ladel somni es fa un important procés de transformació de la memòria de curt a llarg termini. Per altra banda, si no es descansa el temps necessari, som més irritables, prestem menys atenció a les coses i estem més cansats.és essencial per la salut mental de les persones. Sentir-se apreciat per un grup de persones, siguinens fa està bé amb nosaltres mateixos. A banda,la gent de manera freqüent són exercicis que ajuden a millorar la memòria.Mantenir unaequilibrada és un factor clau per la nostra salut en pràcticament tots els aspectes, també en el de la memòria. El, com elso els, també necessita energia per funcionar de manera correcta. Amb una bonatambé es pot tenir una bona memòria.D'igual manera, fernomés pot ser sinònim de coses positives per a la nostra salut. El cervell també necessita, i per això és molt positiu fer activitats i exercici a l'de manera diària. Tampoc cal destinar-li massa temps, amb 20 minuts al dia pot ser més que suficient per ajudar a enfortir la memòria.Amb l'no es pot arribar a res bo. No reduir-lo o saber aturar-lo a temps acabarà perjudicant-nos tant a la nostra salut mental com la física. També la memòria, doncs, es pot veure afectada per aquest factor. Si estàs estressat, pensarem i recordarem menys les coses.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor