Abril i Martí Cols: dos germans amb milions de seguidors que visibilitzen i normalitzen la síndrome de Down

El perfil Nom complet: Abril Cols

Plataformes: Instagram | YouTube | TikTok

Temàtiques: Lifestyle | Moda | Visibilitat



Obres paral·leles:

- Publicació del llibre La magia de confiar en ti (Destino)

- Col·laboracions en altres mitjans com Mtmad





Contingut:

Influencers a l'estat espanyol amb més d'un milió de seguidors és molt difícil trobar-los. O trobar-les. N'hi ha poques, però les que hi són triomfen a totes les plataformes. És el cas de l'(Barcelona, 1999),que va revolucionar les primerenques xarxes socials quan només en tenia 14.va ser tota una estrella a la xarxa(on permeties que altres persones et preguntessin qualsevol cosa de manera anònima). Després de deixar-ho estar, ja gairebé adulta va tornar a les xarxes i va crear tota una xarxa de seguidors a través de dues plataformes: TikTok i Instagram.Lagestiona temàtiques, moda i l'estil de vida influencer més clàssic possible (recomanacions, brandeds, tendències o balls trendings) combinada amb un factor que no té pràcticament ningú al seu nivell: la visibilitat de la síndrome de Down. L'Abril ha aconseguit normalitzar, a través del seu discurs i de la pràctica,í al seu contingut més variat.els germans Cols s'ho passen bé ells i ho fan passar bé a la seva audiència a través dels continguts que qualsevol creador d'alt nivell com l'Abril faria a les seves xarxes. Al final, internet això: tothom hi té cabuda en la mateixa línia.

