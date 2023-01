Cimera blindada

Macron i nou ministres

Tractat d'amistat, reforma del mercat elèctric, H2Med i passos fronterers: el menú de Barcelona



La 27a cimera hispanofrancesa tindrà com a element central la firma del tractat d'amistat entre Espanya i França, un document de deu títols -el contingut del qual transcendirà aquest dijous- que inclou carpetes com les de l'energia i el transport, la política exterior i de seguretat, l'economia i el turisme o la cultura. La relació comercial entre els dos estats és estreta: França és el primer destí de les exportacions espanyoles -que el 2021 van tenir un pes de més de 54.000 milions d'euros- mentre el mercat francès és el tercer proveïdor espanyol. És normal, doncs, que es reforci la signatura amb un model de tractat que Espanya ara només té firmat amb Portugal. Al marge del document principal també es validaran acords sectorials en els àmbits de defensa, interior, ensenyament, treball i agricultura, aquest últim amb derivades en la cooperació alimentària amb Ucraïna.



La carpeta de l'energia serà sobre la taula de Sánchez i Macron. Els dos presidents tenen previst conversar sobre l'H2Med,MidCat, que París no veia amb bons ulls. Fonts de la Moncloa recorden, però, que el pacte polític ja es va segellar a la tardor i que en la cita d'aquests dijous no està previst que hi hagi noves concrecions tècniques. En el que sí que perseguiran avenços els dos presidents és en la reforma del mercat elèctric. Espanya i França han formulat propostes pròpies, que a la Moncloa veuen compatibles perquè es persegueixen interessos "compartits".



El govern espanyol també té interès en la reobertura de vuit passos fronterers que continuen tancats, per indicació francesa, amb l'argument de contenir la immigració i limitar l'amenaça terrorista. L'executiu de Sánchez argumenta que la proposta casa amb l'esperit de l'espai Schengen. En aquesta qüestió, Sánchez i els seus ministres coincideixen amb les peticions de les forces sobiranistes. Una trentena d'eurodiputats -entre els quals Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí, Jordi Solé, Diana Riba o Ernest Urtasun- han signat una carta en què reclamen la reobertura dels passos que trepitgen territori català.

"L'independentisme vol aïllar, i el que volem nosaltres és exactament el contrari: que Catalunya sigui motor d'i d'. La cimera d'aquest dijous ho posa de manifest". La frase és de, ministre de la Presidència i mà dreta de. Es referia a l'enfocament que imprimeix la Moncloa a la trobada entre Espanya i França al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), amb Sánchez icom a principals protagonistes i la firma del tractat d'amistat com hispanofrancès com a plat central de l'agenda institucional. Aspectes sectorials concrets al marge -energia, passos fronterers, connexions ferroviàries o seguretat-, el govern espanyol ha dissenyat la cimera -de la qual la Generalitat només va tenir coneixement quan va aparèixer publicada als mitjans de comunicació- com una via per projectar els seus plans per a la Catalunya post-procés. Un procés que, com recalca Sánchez des de fa setmanes, ja s'ha "acabat". La visió que l'independentisme intentarà combatre amb unaconvocada a les portes de la cimera.Mentre Oriol Junqueras, president d'ERC, es manifestarà al costat de, la, l'(ANC),i el, el president de la Generalitat,, participarà en els prolegòmens de la cimera. Ho farà de manera breu, limitada, perquè només tindrà un paper en l'acte oficial de benvinguda a Macron i la delegació francesa, al costat de l'alcaldessa de Barcelona,, en què han de sonar els himnes nacionals dels dos estats, segons detalla el protocol. Fonts de la Moncloa han apuntat que no està previstad'Aragonès i Sánchez durant la jornada d'aquest dijous. Aquest dimecres al vespre tampoc s'havia certificar si el president espanyol acompanyaria el president francès en una visita al Museu Picasso.En qualsevol cas, el president de la Generalitat ha optat per no deixar la cadira buida en una cimera d'aquest calibre -Espanya només té un tractat d'amistat com el que firmarà amb França amb Portugal-, malgrat les crítiques que això li ha valgut per una part del moviment independentista. La principal demanda que li fa Junts, per exemple, és que no contribueixi a "blanquejar" la realitat "falsejada" que Sánchez, amb l'escenificació de la, aspira a transmetre amb la trobada.A Palau no han rebut resposta a la carta que va enviar el president al líder del PSOE amb onze punts que s'haurien de tractar a la cimera, entre els quals l'o l'al. La resposta oficial de la Moncloa és que algunes de les reivindicacions d'Aragonès ja estaven previstes, perquè són qüestions d'"interès" per als dos estats. A Madrid recorden, però, que l'ordre del dia de la trobada el fixen els governs espanyol i francès."El govern espanyolper certificar quin ha de ser el futur de Catalunya", ha indicat Aragonès aquest dimecres en un acte amb les oficines comarcals per la transició energètica. El president de la Generalitat també ha insistit en la idea que Sánchez està "utilitzant" la trobada per "defensar-se dels atacs de la dreta". "Els enemics de les institucions de Catalunya desitjarien que no fóssim presents i que qui rebés el president de França a Barcelona fos ladel govern espanyol", ha remarcat el dirigent republicà.La cita a Barcelona, en tot cas, arriba en un moment en què la Moncloa dona per amortitzats tots els passos que ha fet - de bracet d'ERC - per desinflamar el conflicte polític. Tant Sánchez com Bolaños i la resta de ministres insisteixen que cap cimera com aquesta s'hauria pogut celebrar la tardor del 2017 o en els anys immediatament posteriors, i que el clima és completament contraposat. En qualsevol cas, el dispositiu policial -amb protagonisme dels Mossos d'Esquadra- encapsularà l'espai del MNAC, per aïllar-lo dels manifestants independentistes. El 2023, any electoral, ha arrencat amb la vigència del nou codi penal, que per ara no ha comportat canvis concrets en la manera com lai el magistrat instructor del procés, enfoquen el futur judicial dels exiliats . El Govern insisteix que s'han fet avenços en matèria de, però al mateix temps remarca que existeix una "guerra" interna en la judicatura amb efectes col·laterals.De concessions a l'independentisme, però, ja no n'hi haurà més. L'any electoral està en marxa i aquests dies Sánchez està centrat en vendre la bona marxa -teòrica- de l'economia espanyola -així ho ha fet al fòrum de- i en treure rèdit del desgast del PP per tota la carpeta de l'avortament queha obert a Castella i Lleó. La taula de diàleg es troba en punt mort i la prioritat d'Aragonès, ara per ara, és revifar l'acord de claredat per plantejar un referèndum acordat a l'Estat. Primer, però, s'ha de tancar l'entesa pels pressupostos, preferiblement amb el. En teoria només existeix l'escull del Quart Cinturó , segons el Govern, però els socialistes sostenen que encara hi ha més aspectes oberts. Fonts governamentals, en tot cas, remarquen que la part de números ja està "tancada". El primer secretari del PSC,, ha dit aquest dimecres des d'Osca que les dues parts es donen "una setmana més" de coll per pactar els comptes Macron desembarcarà a Barcelona amb nou ministres i dos secretaris d'estat en un dia especialment complex en clau interna, perquè hi ha convocada la primeracontra la reforma de lesimpulsada pel president francès, que conté una pujada en els anys de jubilació. Fonts governamentals franceses citades per diversos mitjans assenyalen que no estan inquiets per la manifestació independentista, i ressalten que la qüestió catalana. La tria de Barcelona, segons les mateixes fonts, va correspondre a Sánchez, de manera que eviten comentar-ne les connotacions.La delegació espanyola inclourà les tres vicepresidentes --, a més de sis ministres:(Exteriors),(Defensa),(Interior),(Transports),(Educació),(Cultura) i(Agricultura). Abans de la sessió plenària i en paral·lel a la reunió inicial entre Sánchez i Macron, els ministres homòlegs mantindran trobades bilaterals. Fonts de la Moncloa recalquen que la cita de Barcelona -que succeeix la cimera de Monatauban de març del 2021- elevarà laentre els dos estats a unpermanent. Un llaç institucional a la cooperació hispanofrancesa.