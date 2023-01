Una trentena d'eurodiputats exigeixen a Sánchez i Macron que acordin la reobertura dels passos fronterers

Un trajecte que es feia en 15 minuts es realitza, des de fa dos anys, en una hora i mitja. És la situació anòmala que es viu entre Espolla (Alt Empordà) i Banyuls (Rosselló) d'ençà que el mes de gener de 2021 es va tancar amb una filera de rocs el pas fronterer entre territori administrativament espanyol i francès, per ordre de la prefectura dels Pirineus Orientals, que és la representació del govern francès a Catalunya del Nord. El motiu? Contenir la "immigració irregular" i l'"amenaça terrorista". Dos anys després aquest tancament persisteix i, aprofitant la cimera entre Pedro Sánchez i Emmanuel Macron, una trentena d'eurodiputats enviaran aquest dimecres per carta l'exigència que ambdós caps d'estat abordin l'obertura dels passos fronterers tancats i, en especial, el del Coll de Banyuls, on actualment hi ha instal·lats blocs de roca i formigó que prohibeixen el pas a peu i a vehicle.



La cimera hispanofrancesa se celebrarà aquest dijous a Barcelona. Els passos fronterers són un dels punts de l'ordre del dia de la trobada, i és per aquest motiu que els eurodiputats han fet un moviment encapçalat pel líder d'ERC a Brussel·les, Jordi Solé, que en roda de premsa aquest migdia ha demanat explícitament a Sánchez que sigui "insistent" i "eficaç" durant la trobada per convèncer el govern francès sobre aquesta obertura. La setmana passada, també el president de la Generalitat, Pere Aragonès, va enviar per escrit a la Moncloa un llistat de qüestions que considera importants per Catalunya i que a parer seu s'haurien de tractar en la cimera, entre les quals situava la situació dels passos fronterers.

Jordi Solé, durant la seva compareixença. ND



En l'escrit impulsat per l'eurodiputat d'ERC es fa avinent tant a Sánchez com Macron que aquest tancament provoca "moltes limitacions" per als residents permanents en ambdues bandes de la frontera, un fet que genera una "creixent incomprensió" de les poblacions locals. Recorden que amb aquesta decisió es limita "el principi de lliure circulació" garantit pel Tractat de Schengen, també que s'amenaça la seguretat contra els incendis, i que es penalitzen les activitats econòmiques, en particular als treballadors transfronterers. Abans de tancar-se el Coll de Banyuls el trajecte entre Espolla i Banyuls eren 18 quilòmetres, mentre que ara són 75.

Què diu el codi de fronteres Schengen?

Estableix que els estats membres poden reintroduir controls a les fronteres interiors "només" com a "últim recurs" i amb "caràcter temporal" en resposta a una amenaça greu per a l'ordre públic o la seguretat interior. A més, la norma estableix que quan un estat membre introdueix limitacions frontereres, ha d'avaluar en quina mesura aquesta introducció pot respondre de manera adient a les suposades amenaces, i la seva "proporcionalitat".



En l'escrit, els eurodiputats remarquen que les limitacions actuals no estan respectant les regles del joc, perquè la mesura no té el "caràcter temporal" exigit pels textos europeus. També consideren que aquest tancament s'hauria d'haver extingit passats sis mesos sempre que no es perllongués una amenaça "nova i greu". "No hi ha cap fet nou que justifiqui mantenir la mesura", es reprodueix en la carta. "Els demanem que retirin els blocs de formigó que tanquen Coll de Banyuls i la represa de la lliure circulació en els sis passos fronterers", clouen els europarlamentaris.

En la roda de premsa, l'eurodiputat republicà ha sortit acompanyat de la també eurodiputada(Junts), François Alfonsi (Verds/ALE) i Eric Andrieu (S&D), així com l'alcalde de la localitat fronterera d'Espolla, Carles Lagresa. Ponsatí ha reclamat que sigui laqui actuï, i ha mostrat la seva insatisfacció per lad'aquesta davant la problemàtica. Per la seva banda, l'alcalde d'Espolla ha considerat que no té "cap sentit" aquest tancament i ha advertit que no porta "enlloc" tenir uns talls fronterers en ple "segle XXI" i en Espai Schenguen.

Carta de Jordi Solé a Pedro... by Naciodigital

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor