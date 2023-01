L'empresa investigada per corrupció segueix treballant pels Bombers

La companyia, investigada per, continua treballant pels. L'empresa encara repara per encàrrec delgairebé 300 camions del cos de bombers catalans, segons ha avançat El món a RAC1. L'any passat, després de conèixer-se la presumpta trama, la conselleria dirigida per Joan Ignasi Elena va acabar amb el contracte que mantenia amb Iturri Llavors, Interior va adjudicar el servei per reparar els vehicles dels Bombers viaa tres empreses diferents. Aquest servei l'havia prestat fins llavors el mateix Iturri, del qual el contracte s'havia rescindit a l'octubre i, durant aquells mesos, aquesta empresa s'havia encarregat del manteniment dels vehicles ambmentre no hi havia la nova adjudicatària.L'any 2021, l'anterior cúpula d'Interior va posar el cas en coneixement dei amb l'arribada de l'equip d'Elena es va enviar tota la informació pendent al ministeri fiscal. El que s'investiga és si els responsables d'Iturri i dels Bombers vani si l'empresa sevillana havia arribat a pagarper guanyar any rere any el contracte dedels camions dels Bombers.Interior, tal com relata El món a RAC1, defensa que l'no pot impedir que una empresa es presenti i guanyi unper molt que hi pesin sospites de corrupció. A banda, el Departament assegura que el contracte definitiu del manteniment de la gran part de camions dels Bombers s'adjudicarà al març i que Iturri no se l'endurà perquè ha renunciat a presentar-se al concurs públic.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor