Ensurt a Badalona: el vent fa caure una columna de 20 metres d'un centre comercial

Ensurt pel temporal a. El fort episodi deque ha assolat bona part del país aquest dimarts ha tombat una estructura de 20 metres alde la ciutat aquest vespre, segons han informat els. El succés no ha causat ferits, ja que la zona havia estat prèviament acordonada.Ha estat una de les afectacions més destacades de la, que també ha tombat branques d'i elements inestables de façanes i via pública. Per exemple, ha calgut actuar en una façana d'un centre comercial a lade, i també a la capital catalana, ha calgut desallotjar parcialment les piscinesdesprés que hagi caigut un focus al recinte. En cap de les incidències hi ha hagut afectacions personals.D'altra banda, a mig matí ha calgut tallar uns minuts la carreteraal seu pas per(Vallès Oriental) per la caiguda d'unes branques d'arbre al mig de la. Són alguns dels 514 avisos que els Bombers han hagut d'atendre per l'episodi de forts vents des de dilluns i fins a les deu de la nit d'avui, 226 dels quals a la regió metropolitana nord.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor