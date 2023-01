ha mort aquest dimecres al matí després que el seui un edifici d'apartaments a la ciutat de, a la regió de. Segons han informat les autoritats ucraïneses, hi ha diversos morts, entre ells el ministre de l'Interior,, i el secretari d'estat del mateix departament. Les últimes informacions apunten que, per ara,"En el moment de la tragèdia hi havia nens i treballadors de la guarderia molt a prop de l'impacte. Tothom ha estat evacuat. Hi ha víctimes", ha informat de manera llampec el cap de l'administració militar de la regió de Kíiv,, a través del seu compte de Telegram. Altres mitjans locals asseguren que tenen comptabilitzades fins a cinc persones ferides i "una xifra indeterminada" de morts.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor