Notícies del 17 de gener de 2023

20:43 Sánchez planteja a Davos la regulació de les multinacionals perquè els ciutadans no paguin la inflació



El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha aprofitat el seu discurs en el Fòrum Econòmic Mundial de Davos per demanar a les multinacionals "que ens ajudin a canviar la situació" econòmica mundial, perquè no siguin els ciutadans qui paguin el preu de la inflació. "En altres temps hauria estat ingenu i inútil", ha reflexionat en referència a la seva petició, "però ara que heu estat escollits democràticament o heu construït la vostra pròpia fortuna", ha analitzat, ja no ho és. Sánchez ha estat clar:"Sabeu que el sistema no és just, que està ple de desigualtat i que és el moment d'arreglar-ho", ha dit en referència als paradisos fiscals i les altres vies per esquivar els impostos de les grans empreses. Tanmateix, ha alertat dels riscos que els partits conservadors obrin les portes a l'extrema dreta.

18:36 Greta Thunberg, detinguda durant una protesta a Alemanya



La cèlebre activista climàtica Greta Thunberg ha estat detinguda aquest dimarts juntament amb altres manifestants a la ciutat alemanya de Lützerath mentre protestava contra l'ampliació d'una mina de carbó que implica el desallotjament del conjunt dels habitants del municipi. La jove de 20 anys ja havia estat desallotjada per la policia tres dies abans, però s'hi ha tornat a presentar per continuar exercint pressió.

18:38 Junqueras, Vilalta, Vergés, Forcadell i Maragall: la delegació d'ERC a la mobilització del 19 de gener



Oriol Junqueras i Marta Vilalta encapçalaran la delegació d'ERC per a la mobilització del 19 de gener contra la cimera hispanofrancesa entre Pedro Sánchez i Emmanuel Macron a Barcelona. Al seu costat, hi assistiran la vicepresidenta del Parlament, Alba Vergés i l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell. També hi serà present l'alcaldable per Barcelona, Ernest Maragall, i hi haurà membres de l'executiva com Pau Morales. Entre d'altres confirmacions, també els diputats Raquel Sans, Ferran Estruch, Mònica Palacín, Irene Aragonés, Eugeni Villalbí, Ana Balsera, Oriol Pallissó, Montserrat Fornells, Jordi Albert, Lluïsa Llop i Bertomeu Compte.

16:38 La CUP titlla el debat dels pressupostos entre ERC i PSC d'una "escenificació" de cara a les municipals



La diputada de la CUP Laia Estrada ha dit que el debat dels pressupostos és "un fals debat" que gira al voltant de macroprojectes. "No hi ha discrepàncies reals sobre l'ampliació de l'aeroport o el Hard Rock, és escenificació de cara a les municipals", ha assegurat Estrada, que ha lamentat que ERC s'hagi fet seus els grans projectes que defensa el PSC i la patronal. "És una llàstima que el debat no sigui sobre com avançar en la sanitat pública o en garantir en el dret a l'habitatge", ha dit. Estrada ha tornat a exigir a Pere Aragonès que no assisteixi a la cimera hispano-francesa. "Significa facilitar i avalar el missatge de derrota que vol enviar l'estat espanyol sobre l'independentisme", ha dit la diputada, que ha fet una crida a assistir a la manifestació del dijous a Montjuïc. La dirigent anticapitalista ha constatat que l'Estat no està disposat a reconèixer el dret a l'autodeterminació. "Els nostres grans consensos no hi tenen cabuda", ha dit Estrada.

16:06 Margarida Feliu, nova diputada d'ERC al Parlament en substitució de Chakir el Homrani Margarida Feliu (Viladrau, 1961) s’integrarà al grup parlamentari d'ERC els pròxims dies com a nova diputada. I ho farà per rellevar Chakir el Homrani, que la setmana passada va anunciar que es reincorporava a la seva anterior feina professional i tancava així una etapa al Parlament. Feliu va ser alcaldessa de Viladrau (Osona) entre 2015 i 2019. En les últimes eleccions municipals Feliu va revalidar l’alcaldia, que va ostentar fins que un grup d’independents, amb el suport de Junts, va presentar-li una moció de censura. Actualment, és vicepresidenta tercera al Consell Comarcal d’Osona.

13:11 Els taxistes, indignats, convoquen una nova vaga i boicot a la fira internacional de l'audiovisual



El sector del taxi ha decidit convocar una "aturada total" amb "mobilitzacions i bloquejos" a partir del 31 de gener i fins al 3 de febrer, coincidint amb la fira ISE de l'audiovisual que se celebrarà a la Fira de Barcelona. Ho ha anunciat el portaveu d'Élite Taxi, Tito Álvarez, després que a mà alçada els centenars de taxistes concentrats al voltant del Parlament, han decidit de manera aclaparadora elevar el conflicte amb l'administració i les plataformes internacionals. D'una banda, els taxistes demanen canvis legals que collin més aplicacions com Free Now i limiti les possibilitats de fer un oligopoli. D'altra banda, reclamen que les administracions sancionin les vulneracions del decret actual que regula les llicències d'empreses com Uber, Cabify i Bolt.

12:47 El TC abordarà finalment, 13 anys després, el recurs del PP contra la llei de l'avortament de 2010



El president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha anunciat que el ple abordarà al primer ple del febrer el recurs del PP contra la llei de l'avortament de 2010, impulsada pel govern espanyol de José Luis Rodríguez Zapatero. Han hagut de passar 13 anys -i una nova llei en vigor- perquè l'alt tribunal analitzi aquest recurs dels populars contra la llei que regula la interrupció voluntària de l'embaràs. Per al segon ple del mes vinent, el TC estudiarà el recurs de PP i Vox contra la llei de l'eutanàsia i de cara al març, el ple analitzarà el recurs del PP contra la llei d'Educació impulsada per la ministra Isabel Celaá.

12:22 Cordó policial davant l'arribada tranquil·la dels taxistes a tocar del Parlament



La manifestació dels taxistes per Barcelona, que ha protagonitzat una marxa lenta pel centre de la ciutat contra la liberalització dels preus del sector i el funcionament de les plataformes internacionals, ha acabat amb l'arribada dels conductors a tocar del Parlament. Concretament, s'han concentrat al voltant de l'entrada al Parc de la Ciutadella, entre el carrer de Picasso i l'avinguda del Marquès de l'Argentera. Allà, quatre agents motoritzats han desplegat un fràgil cordó policial amb les seves motos. Mentrestant, fora: ambient tranquil, música de la Oreja de Van Gogh i a l'espera de veure si el president de la Generalitat, Pere Aragonès, o un altre càrrec rep els taxistes. Informa David Cobo.

11:51 Protesta sorollosa sense incidents dels taxistes davant la seu de Free Now a Barcelona



La protesta dels taxistes, convocada per Élite Taxi i el Sindicat del Taxi de Catalunya, té com un dels grans objectius del dia l'assenyalament a l'empresa Free Now, que fa d'operadora a través d'una app per oferir trasllats en taxi. Per aquest motiu, des del primer moment s'havia anunciat que la marxa lenta que s'ha iniciat a plaça Espanya i vol acabar al Parlament passaria per la seu del centre de Free Now a Barcelona, ubicat a l'edifici del Triangle de la plaça Catalunya. Tanmateix, en arribar-hi, s'hi ha fet una aturada d'uns deu minuts i una sorollosa protesta amb els clàxons dels vehicles, però res més. Almenys el pas de la capçalera de la marxa s'ha produït sense incidents, i ha fet innecessària la presència d'alguns agents dels Mossos d'Esquadra que custodiaven la porta d'accés a la seu de la companyia.

11:32 Els Mossos preparen un macrodispostiu per la cimera hispano-francesa



Els Mossos d'Esquadra estan preparant un macrodispositiu amb motiu de la cimera hispano-francesa que se celebrà aquest dijous a Barcelona. Així ho ha explicat la portaveu del cos, Montserrat Escudé, a Catalunya Ràdio. Escudé ha dit que l'objectiu és garantir la seguretat de l'esdeveniment i també el lliure exercici del dret de manifestació. Sobre això últim, ha recordat que hi ha diversos actes convocats i que tenen la previsió que siguin reivindicatius però pacífics. La portaveu ha recordat que es tracta d'una cimera amb dos caps d'estat i en un moment d'alerta terrorista 4. En el macrodispositiu hi participaran diversos serveis dels Mossos i hi haurà restriccions al trànsit. Entre els serveis participants es troben els de subsòl, la unitat canina, la de mobilitat, la de seguretat ciutadana o els drons. A més, la policia catalana es coordina amb la resta de policies estatals, com es fa en altres cimeres d'aquestes característiques.

10:55 Turull defensa la continuïtat del procés: "Només s'acabarà si així ho expressen les urnes"



El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha assegurat que el procés "només s'acabarà si així ho expressen les urnes". Ho ha dit aquest dilluns durant un esmorzar informatiu del Fòrum Europa en què ha afirmat que fa anys que sent "que ha mort el procés" però que "elecció rere elecció els ciutadans no només ho desmenteixen sinó que n'incrementen el suport". Preguntat per un hipotètic retorn a la política institucional si decau la seva inhabilitació després que s'hagi modificat el codi penal, ha considerat que es tracta de "ciència-ficció" i que no hi pensa "gens". "Si fos pel Tribunal Suprem estaríem tancats en una presó en una illa i la clau llançada al mar", ha ironitzat. El seu objectiu, ha recordat, és arribar a instàncies europees.



10:50 Els taxistes es plantegen "tallar les rondes" si Pere Aragonès no els rep



La marxa lenta dels taxistes de l'àrea metropolitana de Barcelona, que començarà a tocar de les onze del matí des de la plaça Espanya i que posa el focus en els greuges que suposen les plataformes internacionals, vol acabar el recorregut amb una interlocució directa amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, quan arribin al Parlament. Si això no passa, el portaveu d'Élite Taxi, Tito Álvarez, ha plantejat "tallar les rondes" com a protesta. Tot seguit, una marxa eixordadora de clàxons ha iniciat la protesta que transitarà diversos carrers de Barcelona.

10:42 Els taxistes amenacen de boicotejar una gran fira davant el conflicte amb Uber i Cabify: «Trenquem la baralla»



El portaveu d'Élite Taxi, Tito Álvarez, s'ha queixat que les administracions estarien permetent que empreses com Uber, Cabify i Bolt segueixin operant sense llicència aprovada. "Ens estan robant a la cara de la policia i els polítics", ha dit. Just abans de l'arrencada de la marxa lenta per denunciar també el conflicte amb Free Now, Álvarez també ha anunciat que davant aquesta situació decidiran "aturar" la Fira ISE del sector audiovisual, amb uns "50.000" visitants esperats i que se celebrarà entre el 31 de gener i el 3 de febrer a la Fira de Barcelona. "Trenquem la baralla", ha remarcat el portaveu dels taxistes.

10:33 La justícia europea dona la raó a Espanya i exclou Kosovo d'un organisme de telecomunicacions



El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha donat la raó a Espanya i ha decidit excloure Kosovo de participar en l’Organisme de Reguladors Europeus de les Comunicacions Electròniques (ORECE). En una sentència publicada aquest dimarts, l’alt tribunal de la UE considera que la Comissió Europea -que l’any 2019 va permetre a Kosovo participar en els grups de treball de l’òrgan- no era “competent” per adoptar tal decisió, apuntant que la seva única funció sobre l’ORECE és la de “controlar el bon funcionament del reglament”. No obstant això, els magistrats del TJUE defensen que el seu posicionament és aliè al fet que Kosovo no hagi estat reconegut com un estat sobirà dins la Unió Europea.