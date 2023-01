Junts situa la mobilització contra la cimera Sánchez-Macron com un «punt d'inflexió» independentista

La cimera que se celebra aquest dijous a Barcelona entre Espanya i França ha reactivat, almenys formalment, la unitat independentista. Si més no, les tres entitats més importants del moviment -(ANC),- i les tres formacions amb representació parlamentària -i la CUP- s'han posat d'acord per impulsar-la. En aquest sentit, el secretari general de Junts,, ha desitjat aquest matí en una entrevista al programa Els Matins de TV3 que la concentració es converteixi en un "punt d'inflexió" per al moviment independentista després d'anys de "retrets". "És una oportunitat per demostrar la nostra força i per tornar-nos a agradar", ha assenyalat Turull, que formarà part de la concentració al costat de la presidenta del partit,liderarà la delegació d'ERC mentre el president de la Generalitat,"Hem de passar a l'acció, que és el que ens demana la gent", ha remarcat Turull, que ha admès que en les últimes mobilitzacions massives -com va passar en l'última, per exemple, amb crítiques explícites al Govern i a Aragonès- hi ha hagut "retrets" i que, per tant, així no es pot "avançar". "Així no es funciona", ha apuntat el secretari general de Junts, que aquest cap de setmana també va demanar mobilitzar-se per la llibertat de. La Fiscalia demana que se l'extraditi per desordres públics agreujats, però el magistrat només té pensat demanar-ne l'entrega per malversació agreujada . Un delicte, en tot cas, que podria arribar a comportar-li fins a 12 anys de presó.Pel que fa als pressupostos de la Generalitat, Turull ha remarcat que no hi ha previst cap contacte directe amb Aragonès. Sí que ha volgut advertir que un acord entre el Govern i elsuposa "deixar llast" respecte del procés català. L'executiu admet que l'entesa amb els socialistes és molt més propera que amb Junts, amb qui encara s'està en fase d'intercanvi de documents. Segons el Govern, només el Quart Cinturó s'interposa en el camí de l'entesa definitiva amb el PSC , que enumera altres impediments per no rubricar-la. "No es tracta de tenir pressupostos, es tracta de cap a on orientar el país", ha dit el secretari general de Junts.

