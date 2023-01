Mor la persona més longeva del món: tenia 118 anys i era una monja francesa

, coneguda com a Sor André i reconeguda com la persona més longeva del món, ha mort aquest dimartsa la ciutat de Toló, en el sud de França. L'alcalde de la ciutat, Hubert Falco, ha confirmat la defunció, recordant que hauria complert un any més en menys d'un mes, l'11 de febrer."Amb immensa tristesa i enormes emocions m'acabo d'assabentar de la mort de la germana André", ha indicat Falco a través d'una publicació dedicada a la monja en el seu perfil de la xarxa social Facebook.i gràcies a la seva notable edat va conquistar els cors de tots els francesos. Però més enllà del símbol que representava per haver creuat el segle i experimentat dues guerres mundials, la germana André va ser abans de res una dona profundament bona i afectuosa", ha sentenciat.André, que va néixer en el sud de França de 1904, va ser inclosa l'abril de 2022 a la llista de persones vives de major edat i, segons el Guinness World Records,segons informa l'agència dpa. Amb la seva mort, Maria Branyas Morera,assumeix el títol de la persona més anciana del món als seus 115 anys.

