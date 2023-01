Shakira va més enllà: aixeca un mur entre casa seva i la dels pares de Piqué

El serial deno ha arribat encara a la seva fi. Després de deixar milions d'espectadors atònits davant les seves pantalles i sacsejar internet amb la seva col·laboració amb l'argentí Bizarrap en que atacava explícitament el seu exmarit, Shakira ha decidit ara aixecar un mur en la part de casa seva orientada cap a la dels pares de l'exjugador blaugrana.", diu la. El primer problema, com a mínim, ja no ho és tant a partir d'aquest dimarts. Tot, gràcies a una obra per separar ambdues residències, que estan connectades per algunes zones, ara que la cantant ha ajornat el seu canvi de residència a Miami a causa del delicat estat de salut del seu pare.Per la seva banda, Piqué no sembla preocupat per la cançó i ha mostrat en reiterades ocasions que s'ho ha agafat, com tothom imaginava, amb humor. Primer, va arribar a un acord amb Casio perquè la marca de rellotges esdevingui patrocinadora de la "" i després, es va presentar a la tercera jornada d'aquesta competició que presideix amb un Twingo . Dues referències a la lletra de la cançó de Shakira i Bizarrap.

