La temperatura cau en picat aquest dimecres i s'afegeix al pòquer d'alertes meteorològiques

Arriba un front d'aire fred

El vent es retira a poc a poc, però no les nevades

Si Catalunya estava amenaçada fins ara per la virulència del vent, l'intens onatge a tot el litoral i les primeres grans nevades al Pirineu i Prepirineu, a partir d'aquest dimecres, else suma a la festa i posa la cirereta a un pòquer d'alertes meteorològiques per part del, al seu torn, manté les alertes dels, pel vent i per l'estat de la mar.La jornada de dimecres estarà marcada per l'arribada un front d'aire fred a Catalunya que farà caure en picat les temperatures i presentarà l'hivern en societat després d'un desembre de rècord, amb el mercuri marcant valors impropis d'aquesta època de l'any. On més patiran aquest descens de les temperatures serà al nord-oest del país. Especialment, a la, l'i el. Ales registrarà una temperatura mitjana de. A Barcelona, serà de 6 graus, mentre que a Girona, de 2; a Tarragona, de 3; i a Lleida, de 0. A la tarda, les temperaturas pujaran lleugerament.Aquest front d'aire fred portarà, sobretot al sector occidental. Allà, s'esperen nevades entre febles i moderades. A lai ales registraran alguns ruixats d'intensitat feble o localment moderada, en alguns casos acompanyats de neu granulada o calamarsa.El vent continuarà apretant, tot i que no amb l'altíssima intensitat que ho ha fet aquest dimarts. Serà, sobretot a la meitat oest del territori. Als dos extrems del país, bufaran la tramuntana i el mestral. La resta podrà respirar tranquil·la i no patirà més que vent fluix i de direcció variable.

