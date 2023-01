Per què els mormons volen construir un gran temple a Sant Cugat?

Què és l'Església de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies?

L' Església de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies ha escollitper construir el seu pròxim. Segons ha pogut saber, aquesta congregació religiosa -els membres dels quals obtenen el sobrenom de mormons-, vol construir una seu de dues plantes d'uns 2.500 m2 i amb zones enjardinades en un terreny buit de l'avinguda de la Clota, al barri deL'objectiu és que aquest recinte "sagrat" es converteixi en el "" i doni cobertura al nord-est d'Espanya i al sud de França. Així, el temple català seria el segon de l'Estat després de la construcció del santuari de Madrid l'any 1999; una decisió ja anunciada el passat mes d'abril per l'actual president de l'Església en qüestió, Russell M. Nelson.Segons han explicat fonts de l'Església a aquest mitjà, l'indret s'ha escollit per la sevaamb Barcelona i deper a la construcció del futur santuari. A més a més, en ubicar-se al costat de l'AP-7, es pretén cridar l'atenció i donar-li. "", han relatat aEn aquest espai s'hi celebrariencom misses, casaments o batejos, a banda d'altres ritus propis de la doctrina de la congregació. Tanmateix, també acolliria un centre de visitants i espais d'allotjaments per aquells interessats en aprofundir els seus coneixements en la religió. En les anomenades "capelles" -llocs sagrats de menor dimensió-, també acostumen a dur a termeper recaptar fons i destinar-los a les classes més vulnerables.Així doncs, també cal destacar que en els primers mesos després de la seva construcció se celebrarien diversesper oferir l'oportunitat de conèixer el temple de primera mà abans que es consagri i quedés l'exclusivament als membres de la congregació.Es tracta d'una religió mundial amb més deque basen la seva doctrina en la paraula de Déu recollida en diversos escrits -entre d'altres, el. Aquesta neix l'any 1830 quan el fundador de l'església i primer profeta, el nord-americà, va implorar a Déu ajuda perdonant pas a l'anomenada "". S'explica que la deïtat es vaa Smithi li va dir que desaprovés i considerés com a falsos tots els credos existents fins aleshores per la resta d'esglésies del món. Així, durant la revelació, també va atorgar-li uns textos per; una "" que s'havia perdut en el temps.Així doncs, amb, fonamenten la seva vida en recuperar l'"" i a ajudar i cuidar a tots els "fills de Déu", complir i respectar les promeses amb Déu ("convenis") i practicar l'amor i els valors cristians perEn clau global, aquesta Església compta amb més decom a. Cadascuna encapçalada per un "" que ofereixen servei, ensenyen, inspiren i aconsellen als seus feligresos per donar-se suport mútuament a l'hora de superar les dificultats. Una tasca, exposen, temporal, voluntària i no remunerada.

