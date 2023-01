La Setmana dels Barbuts, la més freda de l'any: què és i per què rep aquest nom

Després d'un any de rècord, amb el mercuri marcant valors mai registrats i el Sol negant-se a abandonar el cel, les temperatures han començat a apropar-se als valors normals en aquesta època de l'any i les inclemencies meteorològiques -en forma de vent, onades i neu- s'han imposat arreu del país. El calendari ha topat amb la, la més freda de l'any. Com a mínim, així ho estableix la tradició.Però, a què respon aquest nom? És la setmana que inclou els dies de(13 de gener),(15 de gener),(16 de gener),(17 de gener),(21 de gener) i(22 de gener), tots sis amb una llarga i frondosa barba al bell mig de la cara. Els més ortodoxos només hi inclouen els tres sants centrals.Lluny de qualsevol comprovació científica, la creença popular, que es remunta a un passat llunyà, diu que es tracta de la setmana més freda de l'any. Les dites populars també van plenes de referències al temps d'aquests dies. "", “l” o “”, en són alguns exemples.Si bé, la meteorologia ha demostrat que el gener és el mes que registra les temperatures més baixes i l'experiència immediata confirma les tesis tradicionals. Tot just diumenge després de dinar, els núvols van recuperar el seu lloc al cel català i ruixats importants van començar a descarregar en diversos punts del territori. També vam recuperar la neu en cuotes altes i que han anat baixant amb el pas de les hores. Els culpables, les, han escollit bé el moment de guanyar protagonisme.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor