Greta Thunberg, detinguda a Alemanya en una protesta contra l'ampliació d'una mina de carbó

La cèlebre activista climàticaha estat detinguda aquest dimarts juntament amb altres manifestants a lamentre protestava contra l'ampliació d'una mina de carbó que implica el desallotjament del conjunt dels habitants del municipi. La jove de 20 anys ja havia estat desallotjada per la policia tres dies abans, però s'hi ha tornat a presentar per continuar exercint pressió.Laté planejat expandir la, que ocuparia gran part de la localitat. El govern d'ha condemnat els actes de resistència dels concentrats i ha assegurat que els actes d'aquests han estat violents. "", va avisar la ministra d'Interior,Thunberg va exigir dissabte que companyies com l'energètica RWE, propietària dels terrenys, rendeixin comptes per la manera com tracten les persones. "", ha afegit. Aquestes declaracions van xocar diametralment amb les d'un dels màxims representants del partit, el ministre d'Economia,, que va lamentar que els activistes mediambientals lliuren una "".L'ecologista sueca, per contra, estima que el carbó que hi ha al subsol de la zona "" i entén que qualsevol que pensi així "està al marge de la realitat". L'activista va aprofitar per lamentar l'estat general del poble, esquitxat de cràters a la zona minera de lignit de

