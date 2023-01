Roba el vehicle al taxista mentre posava benzina i l'arrossega uns metres penjat de la finestra

Els Mossos d'Esquadra han detingut la matinada d'aquest dimarts un home de 29 anys per robar el taxi en el qual viatjava com a client, aprofitant que el taxista estava pagant la benzina que havia posat a la Jonquera, a l'Alt Empordà. Segons ha informat el cos en un comunicat, quan el taxista s'ha adonat de l'engany, ha intentat impedir que el lladre fugís, però el sospitós l'ha arrossegat uns metres penjat de la finestra.



Els Mossos han aturat el vehicle en un control d'alcoholèmia a la sortida 2 de l'AP-7. Quan feien les comprovacions, els agents s'han sorprès perquè no entenia l'idioma i perquè no era el titular de la llicència. Aleshores, el sospitós s'ha intentat justificar tot dient que havia estat segrestat i que havia aconseguit escapar amb el taxi.

Després de fer les comprovacions oportunes i confirmar l'engany, els Mossos han detingut el presumpte lladre com a suposat autor d'uni un. El detingut ha passat aquest dimarts mateix a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres i ha sortit en llibertat a l'espera de judici.

