La pandèmia deha provocat quelcom inimaginable anys abans: que la població de lahagi caigut l'any 2022 per primera vegada en sis dècades, des de 1961. Si bé, la taxa de mortalitat no ha estat la principal culpable, sinó la, que s'ha desplomat fins a un mínim històric i ha remarcat l'aprofundiment de la crisi demogràfica que pateix el gegant asiàtic. Això farà que, durant aquest 2023, l'la superi com el país més poblat del planeta.La Xina registravaa finals de l'any 2022, un registre deen comparació de les dades del darrer mes del 2021, segons les dades de l'Oficina Nacional d'Estadística. L'any passat van néixer aproximadament 9,56 milions de nadons, el nivell més baix des del 1950, el primer del que se'n tenen registres. Aleshores, es van registrar 6,77 naixements per cada 1.000 persones, malgrat les polítiques de natalitat del govern xinès, segons informa el diari South Chin Morning Post.

D'altra banda, sempre segons mostren les dades oficials, han mort 10,41 milions de persones i han marcat un lleuger augment respecte als gairebé 10 milions de morts notificades els anys anteriors. Si bé, organismes internacionals com les Nacions Unides i l'Organització Mundial de la Salut (OMS) han posat en quarentena els registres de defuncions provinents de Pequín.

Amb aquest escepticisme, l'OMS va informar que el 97,5% dels casos de Covid a la Xina estan provocats per variants ja conegudes a Europa . Això no obstant, diversos països veïns i occidentals, com els, les, l', eli, posteriorment, van blindar-se amb la recuperació de restriccions implementades durant els moments més tensos de la pandèmia, com l'obligatorietat pels viatgers provinents de la Xina fer-se tests o mostrar una prova negativa per poder entrar al país. Tot, abans que la Unió Europea agafés les rendes i acordés fer seva la mesura d'exigir tests negatius als viatgers procedents del gegant asiàtic.

