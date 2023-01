Guia per no perdre's en la negociació (final) dels pressupostos

1. El Quart Cinturó

La negociació delsja ha entrat oficialment en aquella fase de nervis en què tots els actors protagonistes pugnen no només pel contingut dels comptes, sinó també pel relat polític que se'n deriva. Aquest dimarts n'ha estat un exemple pràctic: mentre el Govern remarca que l'acord global està pràcticament tancat i que només elbloqueja la rúbrica de l'entesa, el PSC desprèn una visió contraposada i assenyala que hi ha una sèrie de factors -entre els quals el, l'ampliació deli l'obertura de delegacions a l'estranger- que impedeixen l'aprovació definitiva dels pressupostos. Relat i contingut: la pugna que s'està dirimint.La cimera que se celebra aquest dijous a Barcelona entre França i Espanya, ambcom a protagonistes -icom a encarregat, exclusivament, de fer la part de benvinguda- impedirà, segons assenyalen diverses fonts consultades per, que es tanqui abans cap acord entre el PSC i ERC pels comptes. Els republicans combinaran la presència del president a l'arrencada de la cimera amb la participació - liderada per Oriol Junqueras - en laa la cita francoespanyola, impulsada per l'(ANC),i el. Un dels catalitzadors de la marxa és Junts, el tercer actor en discòrdia dels pressupostos i que es troba molt més lluny que els socialistes d'arribar a tancar un acord amb el Govern. En aquest cas, per la distància fiscal.Amb qui sí que s'ha tancat una entesa, ja fa més d'un mes, és amb els, que ara observen amb recel com les hipotètiques concessions de l'executiu cap al PSC -o cap a Junts- poden topar amb l'acord signat entre Aragonès i. La cap de files de Catalunya en Comú, de fet, ja ha alertat que qualsevol aportació pressupostària al Hard Rock, per exemple, pot comprometre l'entesa prèvia. Un avís que ha fet extensiu a l'ampliació del Prat i al Quart Cinturó, dos projectes que rebutgen amb vehemència. I dos projectes que, com repassem en aquesta guia, els altres dos socis -PSC i Junts- veuen amb bons ulls. Aquesta és la guia per no perdre's en la fase final dels comptes.Es tracta d'una d'aquelles infraestructures que porta dècades i dècades -en concret, des dels anys seixanta- projectades i que amb prou feines s'ha acabat de concretar. En essència, la idea és uniramba través de la segona corona metropolitana. Només s'han executaten dos trams en funcionament que no estan connectats entre ells. La transferència cap a la Generalitat del tram que hauria d'unirtambé és objecte de debat.Els republicans veuen aquesta construcció com un model "caduc" que confronta amb el projecte de mobilitat sostenible que defensen. Com a alternativa, plantegen unque connecti el Vallès amb Penedès i Maresme, millorar la connexió Rodalies-FGC, i estudiar un nou tramvia entre Terrassa i Sabadell.Els socialistes volen que el govern espanyol i la Generalitat arribin a un acord "en el termini de dos mesos" pel finançament d'aquest projecte i així iniciar la seva execució com més aviat millor. També demanen que s'incorporin les partides pressupostàries corresponents en el pressupost per al 2023.La posició de Junts és nítida a favor de completar el Quart Cinturó, especialment el tram que uneix les dues capitals del Vallès Occidental, com va quedar demostrat en unapresentada a finals de l'any passat al Parlament.Albiach ja ha assenyalat aquest dimarts que qualsevol euro públic destinat al projecte compromet l'acord de pressupostos signat amb Aragonès. "El que necessiten els treballadors és", sostenen sovint des de Catalunya en Comú.L'ampliació que van pactar la ministrai el vicepresidentl'agost del 2021 a Madrid, just abans de la celebració d'una comissió bilateral, va estavellar-se al cap de poques setmanes. La Moncloa va argumentar que la divisió al Govern sobre el projecte era massa evident com per tirar-lo endavant. La Generalitat sempre va criticar el component unilateral de la proposta de l'Estat. Només l'executiu espanyol, però, té la competència per tornar a reviscolar la iniciativa.Els republicans, lluny d'una ampliació, aposten per unde l'aeroport que preservi els "espais naturals" que l'envolten, i que permeti augmentar vols sense necessitat d'ampliació. De fet, ERC prefereix parlar de "millores en la gestió". Dissabte passat,va assegurar que el Govern està a punt de liderar el "desbloqueig" del projecte futur del Prat Els socialistes volen que Aragonès, Sánchez i Aena arribin a un acord el primer semestre de 2023 per a la transformació i ampliació del Prat, amb l'objectiu de convertir-lo en un. "Si no, Milà, Torí i altres aeroports ens passaran davant", ha declarat aquest dimartsJa quan formava part del Govern, la formació que liderenera molt més favorable a l'ampliació del Prat del que ho era ERC. Fins i tot s'havien acostat al PSC al Parlament per obtenir votacions favorables al projecte. Un cop fora de l'executiu, el Prat és unaper a Junts.Al despatx parlamentari de Jéssica Albiach hi ha un cartell en contra de l'ampliació del Prat. Han fet de l'oposició a aquest projecte un dels cavalls de batalla de la seva acció política. Dissabte mateix, en un acte de Sumar,i l'alcaldessavan tornar a manifestar-s'hi en contra.El projecte es troba aturat perquè va rebre, a l'octubre, un informe desfavorable per part de la Generalitat. En concret, l'última modificació del pla director urbanístic no compleix elsnecessaris. Això va alterar els plans de la comissió d'urbanisme de Tarragona, que volia desencallar la iniciativa com demanen els sectors econòmics del territori implicat. El Govern sempre ha apuntat que, per concretar el projecte, caldrà complir amb els informes de sostenibilitat ambiental.Dins les files dels republicans hi ha divisió sobre el recreatiu. Alguns dels seus diputats o les mateixes joventuts del partit s'hi han manifestat en contra mentre que des de l'executiu asseguren que el projecte "es farà" quan esvigents, en relació als informes desfavorables que hi ha damunt la taula a hores d'ara. A l'executiu es recorda que el nombre de casinos ja es va reduir de sis a un, diferència substancial respecte al projecte inicial.Els socialistes asseguren que el Hard Rock compta amb un gran consens al territori per les inversions que generarà i pelsque oferirà. Aquest mateix dimarts, Alícia Romero ha reclamat al Govern que ajudi en la transacció de terrenys entre La Caixa i els inversors. Aquest projecte és la primera exigència que apareix en el document que els socialistes han traslladat a Aragonès per negociar els comptes.El partit sempre ha estat posicionat a favor del projecte. De fet, la conselleria de, que en l'última dècada sempre ha recaigut en mans de Junts -o en sigles del passat- ha estat clau per al seu impuls. El Hard Rock, de fet, apareix en el document que va fer arribar al desembre Junts per negociar els pressupostos.Consideren que el Hard Rock és un model que fomenta lai la precarietat laboral. Per això, els de Jéssica Albiach, que sempre s'han oposat a aquest projecte, ja han advertit que no acceptaran cap partida pressupostària per a la seva construcció i posada en marxa. Així mateix, han carregat contra els socialistes per condicionar els pressupostos al "casino més gran d'Europa". Unes afirmacions que obligaran el president a un joc d'equilibris per no perdre's en el laberint final dels pressupostos.

