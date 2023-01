El ball (descompassat) dels pressupostos

Els pressupostos....?

Quina mania a mirar el dit en comptes de la Lluna, uns pressupostos autonòmics que no valen una m_rda punxada en un pal, sense capacitat per a res, mentre els negocis de veritat es ventilen al MNAC. No només els sobiranistes haurien d'acudir a la manifestació de demà, qualsevol demòcrata ho hauria de fer davant de l'imparable retrocés democràtic i de les llibertats individuals que pateix Espanya. Et poden espiar sense cap control, no et pots manifestar sense perill d'anar a la presó, si et manifestes amb flors i somriures, no et foten cap cas encara que hi hagi un milió de persones, fan del vot cada quatre anys una patent de cors per tot el que els passa pel cap, els negocis privats de les elits són indistingibles del BOE.... Demà no caldria una manifestació, sinó una protesta de les de veritat, amb mala llet. Ja n'hi ha prou d'aquest robatori.