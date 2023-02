Festes de Santa Eulàlia 2023 a Barcelona: dates, programa i tota la informació de la festa major d'hivern

Quan són les Festes de Santa Eulàlia 2023? Totes les dates

Programa oficial de les Festes de Santa Eulàlia a Barcelona

Divendres 10 de febrer

Audició del carilló de la Generalitat

Plantada i sortida des de la plaça Sant Jaume dels protocols

Els protocols de l’Àliga

Seguici dels protocols de l’Àliga de la Ciutat

Ball dels gegants de Santa Maria del Mar i del Lleó a la plaça de Santa Maria

​Ball de l’Àliga de la Ciutat a la basílica de Santa Maria del Mar

Es diu que per, el 12 de febrer,plora i la pluja inunda la ciutat. Són les llàgrimes de qui va ser la patrona de la capital catalana fins al segle XVII i que va perdre el privilegi en favor de Santa Mercè. Plogui o no, per les, Barcelona oferirà nombroses activitats gratuïtes per gaudir en família, amb amics o amb la companyia d'un mateix. Tot, després del parèntesi de la pandèmia.Enguany, les festes se celebraran. Seran tres dies d'una àmplia oferta cultural i d'oci, totes gratuïtes i moltes a l'aire lliure. Tot i que el programa definitiu encara no està enllestit, ja es coneix l'esquelet i les activitats que es podran realitzar cada dia.Ja fa uns quants anys que les Festes de Santa Eulàlia es regeixen per unen gran part constant. Si bé, cada edició presenta alguna novetat per tal d'animar els barcelonins i els catalans d'arreu a participar-hi i la d'aquest 2023 no serà menys. A continuació, el llistat de les activitats confirmades per cada dia des del divendres 10 de febrer fins al diumenge 12.

​

Dissabte 11 de febrer

Cercavila de la Laia

Recorregut: Palau de la Virreina, la Rambla (carril central), Ferran i plaça de Sant Jaume

Col·locació del penó de Santa Eulàlia al balcó de l’Ajuntament amb la Banda de la Unitat Muntada de la Guàrdia Urbana i la balladeta de la Laia, balls i cercavila de la gegantona Laia

Plantada de gegantons de les colles a la plaça Comercial

Cercavila

Recorregut: Passeig del Born, Vidreria, plaça de les Olles, pla de Palau, Via Laietana, Jaume I i plaça de Sant Jaume

Esbart Català de Dansaires infantils i juvenils a l’avinguda de la Catedral

Cercavila de Gegantes de Ciutat Vella

Trobada de les gegantes a la plaça Sant Josep Oriol. Plantada de les Laies

Passejada de les Laies

Diumenge 12 de febrer

Matinades de grallers sota la capelleta de Santa Eulàlia amb recorregut pels carrers del barri Gòtic

Plantada de gegants, de bèsties i de balls a la plaça Reial i posterior inici del Seguici de Santa Eulàlia

Falcons de Barcelona a la plaça de Sant Jaume

Colles castelleres a la plaça de Sant Jaume

Cercavila de gegants

Ball de Santa Eulàlia i ofrena floral a la capelleta de Santa Eulàlia

Ball de la Gegantona Laia, de l’Àliga i dels Gegants de la Ciutat a la plaça de Sant Jaume

Batecs de la Laia, a la plaça Reial i a Sant Jaume. I trobada de Tabalers

Ballada de sardanes a l’av. de la Catedral

Correfoc infantil

Correfoc de Santa Eulàlia

Castell de focs



Origen i motiu de les Festes de Santa Eulàlia

Tot i que Santa Eulàlia és la patrona tradicional de Barcelona, la celebració de. Fins a les dues darreres dècades del segle XX, les festes van ser inconstants i van estar circumscrites principalment a actes litúrgics de l’i a celebracions institucionals de l’. Això va canviar a partir de, amb la iniciativa de les colles de gegants del Pi i de la plaça Nova, de la; i del, ambde regidora de Cultura, quan es van posar les bases de la nova festa, que va prendre forma gràcies també a l’empenta de la, que ràpidament hi incorporà nombrosos actes d’arrel tradicional. Va ser ja als anys noranta quan es va establir el protocol festiu que regeix les celebracions fins avui.Però, què se celebra a les Festes de Santa Eulàlia? El llegendari barceloní explica que en l’època de l’, al, es va ordenar la persecució de tots els cristians a l'imperi i Barcelona es va convertir en un dels grans amagatalls. Aleshores,, una nena de tretze anys que vivia en un mas de Sarrià, va demostrar una gran valentia presentant-se alper rebel·lar-se contra aquells actes tan injustos. Eulàlia fou empresonada i castigada, però no es va deixar vèncer i va lluitar tant pels seus ideals que van acabar costant-li la vida. Per tot això, Eulàlia va esdevenir un símbol de solidaritat i de defensa de la justícia.

