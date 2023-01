El PSC contradiu el Govern i enumera tot el que bloqueja l'acord pels pressupostos

Les discrepàncies entre el Govern i els socis pels pressupostos continuen manifestant-se en el dia a dia, i cada vegada ho fan d'una manera més desacomplexada. Aquest dimarts, en roda de premsa, el PSC ha contradit l'executiu de Pere Aragonès i ha assegurat que no només el Quart Cinturó està bloquejant un acord pels pressupostos, com ha assegurat la portaveu del Govern Patrícia Plaja, també en roda de premsa. La portaveu dels socialistes catalans, Alícia Romero, ha assegurat que "no hi ha un sol punt" de desacord, sinó que n'hi ha més.





Pel que fa a l'aeroport del Prat, la socialista ha remarcat que no estan demanant si les pistes de l'aeroport han d'anar "tants metres cap a l'esquerra o cap a la dreta", però sí que s'ampliï. "Si no, Milà, Torí i altres aeroports ens passaran davant i les connexions a l'Àsia o l'Amèrica del Sud no passaran per Barcelona", ha insistit la socialista, que ha alertat que això fa perdre competitivitat i inversions al país. Mentre que el Govern diu que aquestes qüestions són extrapressupostàries, els socialistes apunten que es poden incorporar partides pel Quart Cinturó mitjançant el conveni, o en el cas de Hard Rock per la transacció dels terrenys entre La Caixa i els inversors. Un acord de pressupostos està més lluny que fa uns dies? Per al PSC està "igual de prop o de lluny" i insisteix que toca al Govern decidir si vol pressupostos i si els vol amb ells.

Quins? La portaveu parlamentària ha citat alguns dels esculls, com la no obertura deel 2023, la suspensió de lade la renda bàsica universal o 100 milions d'euros per unper les llistes d'espera. "Hi ha més coses i hem de poder-ho desencallar tot", ha assenyalat Romero, que ha criticat que l'executiu "s'enroca" i intenta "" en projectes com el Quart Cinturó o el Hard Rock que tant reclamen els socialistes.Mentre que des del PSC asseguren que no hi ha acord, des d'ERC prediquen que no hi ha cap escull que impedeixi aprovar els comptes i esperen que sigui aquesta mateixa setmana. Sigui com sigui, el dissabte al vespre es van reunir el president del Govern, Pere Aragonès, i el primer secretari del PSC, Salvador Illa . La trobada va ser "positiva", segons fonts governamentals, i ara els socialistes "resten" que ERC "encaixi" les seves propostes per a desencallar el pressupost. En cas que no sigui així, ha avisat Romero, hauran de cercar "".Tan bon punt com van avançar les negociacions i el PSC va presentar el seu llistat de propostes, els d'Illa van advertir a l'executiu que seria qüestió de "tot o res", i que no es conformarien només amb una part del que exigeixen. Així, el PSC no es mou i aquest dimarts Romero ha continuat insistint que les propostes que ells presenten són projectes que defensa la "posició majoritària". "Qui s'enroca és el Govern quan parla de majories, quan ells no estan inclosos en la majoria i no la volen acceptar", ha continuat Romero. Sobre el, ha assegurat que hi ha majoria per acceptar la Ronda Nord entre Sabadell i Terrassa i que "fins i tot ERC ha votat a favor en algun lloc".

