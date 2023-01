​El Sindicat de Llogateres creu que el cas Azora pot «establir un precedent»

Nul·litat de nou de les deu clàusules

Elcreu que la sentència contra el fons d'inversió Azora, basat en la denúncia de Silvia Torres per la seva situació a Granollers , "pot" per a altres inquilins amb contractes de lloguer similars i avisa que perseguirà "" de l'empresa.Així ho ha afirmat la portaveudesprés que aquest dilluns es donés a conèixer la sentència que dona la raó a Torres, que va demandar Azora per voler. "El resultat del judici pot canviar el futur de milers de famílies afectades per clàusules abusives", ha afirmat Arcarazo. El col·lectiu creu que gairebé tots els pisos de lloguer d'Azora,, tenen contractes amb clàusules similars a les del cas de Ganollers.En la roda de premsa d'aquest dimarts, Torres ha celebrat que la sentència és una victòria pel precedent que estableix. "La demanda era a títol individual, peròque potser tenen menys recursos", ha expressat.Per la seva banda, l'advocada del, ha constatat que la sentència permet "" que ningú posava en dubte fins fa un temps. En el cas de la veïna de Granollers, les clàusules havien estat signades per les dues parts en el moment de formalitzar el contracte, però, no obstant això, la inquilina els va acabar demandant. "Malgrat que les clàusules estiguin signades el dret ens atorga eines i mecanismes per poder declarar-les nul·les", ha declarat Serrano.Serrano ha insistit que les clàusules declarades nul·les en la sentència d'aquest dilluns estan incorporades en la majoria de contractes de lloguer d'Azora, i ha advertit que també "estan molt esteses" en altres contractes d'arrendaments d'altres inversors.Precisament la sentència declara la nul·litat de nou de les deu clàusules incorporades en un contracte de lloguer d'Azora per considerar-les abusives. Entre les anul·lades per contravenir la normativa legal vigent i els drets dels arrendataris, el jutjat va assegurar que la clàusula de "bonificació de la renda" -que permetia a l'empresa aplicar la pujada a partir del tercer any de contracte- és "abismal" i contradiu la normativa vigent. Azora volia apujar un 30% el preu del lloguer de la denunciant, d'un dia per l'altre, passant dels 690 a gairebé 1.100 euros el gener del 2020.Arcarazo també ha denunciat que la clàusula de "bonificació de la renda" "es va donar en un moment en què la llei d'arrendaments urbans era molt clara". En aquest sentit, ha instat el govern espanyol aque s'està negociant ara com ara en el si de l'executiu. "Si quan la llei és clara ens trobem amb fons voltors com Azora que troben la manera de vulnerar drets, el govern ha de tenir clar que quan redacti una regulació de preus, si no tapa tots els forats, Azora se'n continuarà beneficiant", ha advertit. Segons la potaveu del sindicat, la llei que s'està redactant contempla una regulació de preus que "està plena de forats".

