Els taxistes apugen el to: nova vaga i boicot contra una fira internacional

El sector del taxi ha decidit convocar unaa partir del, coincidint amb la fira ISE de l'audiovisual que se celebrarà a la Fira de Barcelona. Ho ha anunciat el portaveu d'Élite Taxi, Tito Álvarez, després que a mà alçada els centenars de taxistes concentrats al voltant del Parlament, han decidit de manera aclaparadora elevar el conflicte amb l'administració i les plataformes internacionals. D'una banda, els taxistes demaneni limitin les possibilitats de fer un oligopoli. D'altra banda, reclamen que la Generalitat i la resta d'institucions sancionin les vulneracions del decret actual que regula les llicències d'empreses com Uber, Cabify i Bolt.L'anunci de l'aturada laboral ha arribat després que la marxa lenta -que la Guàrdia Urbana ha xifrat en 550 vehicles i els organitzadors han elevat a uns 2.000 participants- demanés una trobada d'urgència amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que no ha arribat. En constatar que no hi hauria reunió amb l'administració, els taxistes han votat organitzar noves accions de pressió:, ha resumit Álvarez, en acabar una ràpida assemblea d'un únic punt.Les peticions que fan els taxistes són tres. I si no es compleixen totes tres, prometen mantenir el conflicte de mobilitat. La primera, que hi hagi un canvi de normativa que especifiqui que aplicacions com Free Now -que serveixen per connectar usuaris amb taxistes i organitzar trajectes- siguin consideradesEn segona instància, es demana que es limiti a-com Free Now, però també com Uber o Bolt, que inclouen taxis a la seva flota- per evitar "monopolis o oligopolis" que després utilitzin aquesta força per apujar preus o liberalitzar el sector. I, per últim, que els cossos de seguretat i l'administració, després que hagi entrat en vigor el darrer decret català del sector, que limita les autoritzacions.Álvarez ha denunciat impunitat per part de les companyies internacionals que també han desplegat una xarxa de vehicles amb VTC sense autorització, en referència a Uber, Cabify i Bolt., ha apuntat. Des del Sindicat del Taxi de Catalunya, l'altre convocant de la protesta, també s'ha assenyalat que empreses internacionals que arriben a l'àrea metropolitana de Barcelona "volen desregularitzar el sistema tarifari" i aplicar pujades abusives. Un exemple són els recàrrecs actuals que Free Now volia implementar i que l'administració ha vetat. Un conflicte que ara és en ple procés judicial.En aquest pla, ara el sector del taxi ha decidit bloquejar la primera gran trobada internacional que es preveu a la ciutat, que arribarà en tan sols dues setmanes. Es tracta de la, que l'any passat va aplegar. Igualment, des d'Élite Taxi s'ha obert la porta a seguir pressionant més enllà d'aquesta primera vaga, si no hi ha moviments significatius. En aquest sentit, no ha descartat, si els taxistes hi estan d'acord i l'administració no ha mogut fitxa. "Tenim tots els polítics dien que això no és el model de Madrid, però mirem al carrer i el veiem ple de plataformes", ha apuntat Tito Álvarez.

