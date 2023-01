Accident múltiple en ple carrer a Tarragona després d'un robatori​

El barri dedeva viure aquest dilluns a la tarda un accident múltiple. A les 18.56 hores, al, un home va robar una furgoneta i va xocar contra cinc vehicles aparcats i contra una terrassa del, segons fonts de laEl conductor va fugir però minuts més tard va ser detingut per agents de la mateixa, per un presumpte robatori amb intimidació, un delicte contra la seguretat trànsit per circular sota els efectes de l'i lesi sense haver obtingut mai el permís de conduir.L'de Tarragona va rebre el detingut, que tenia ferides lleus. Alhora hi va haver un segon ferit que va ser traslladat a l'. En el moment de ser detingut, el responsable dels fets es va negar a fer-se la prova d'alcoholèmia i de detecció de substàncies estupefaents.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor