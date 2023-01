Ladea la ciutat deha tingut aquest dimarts un convidat inesperat. Uns’ha escapat de l’escorxador i s’ha passejat per diversos carrers del municipi mentre diversos ciutadans i agents de la Guàrdia Urbana intentaven capturar-lo.El passeig animalístic ha generatentre els balaguerins que estaven peli que han vist passar el vedell, que ha caminat ben nerviós per alguns carrers com el, el, lai l'Es desconeix, per ara, si s'ha pogut capturar l'animal.

