Notícies del 16 de gener de 2023

20:19 El govern britànic tomba per primer cop una llei escocesa



El govern britànic ha tombat aquest dilluns per primer cop una llei escocesa. L'executiu liderat per Rishi Sunak, ha aturat la normativa que permet canviar-se de gènere a partir dels 16 anys sense diagnòstic mèdic. El ministre britànic per a Escòcia, Alister Jack, presentarà demà a la cambra dels Comuns una ordre per evitar que la legislació aprovada a Edimburg el desembre passat sigui enviada al rei per rebre el consentiment formal.

15:17 Retards a l’R11 i l’RG1 que poden superar els 45 minuts per un arbre caigut entre Girona i Caldes de Malavella



Es registren retards a les línies R11 i RG1 de Renfe que poden superar els 45 minuts per un arbre que ha caigut sobre les instal·lacions de subministrament elèctric entre Girona i Caldes de Malavella, segons ha informat Rodalies. Fonts d’Adif han concretat a l’ACN que les branques de l’arbre ja s’han retirat però encara queda una avaria en els canvis d’agulles a Caldes, motiu pel qual els trens circulen per via única en aquest tram. Tècnics d’Adif treballen per resoldre la incidència.

14:22 Ciutat Vella amplia dues hores més la prohibició dels monopatins a la plaça dels Àngels i el seu entorn



Ciutat Vella ha ampliat dues hores més la prohibició de fer ús dels monopatins a la plaça dels Àngels. Segons ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, la prohibició anirà de les 22.00 a les 9.00 hores. Fins ara, la prohibició acabava a les set del matí, però la versió definitiva aprovada comprèn aquesta ampliació de dues hores. La mesura serà efectiva a la plaça dels Àngels però també a la zona propera, entre la ronda de Sant Antoni i els carrers de Tallers, Ramelleres, Pintor Fortuny i Joaquim Costa. El nou horari serà vigent a partir d'aquest dimarts.

13:52 ERC veuria un "error" que la mobilització del 19-G es giri contra el Govern: "Debilita l'independentisme"



L'independentisme continua escalfant per a la mobilització contra la cimera entre Pedro Sánchez i Emmanuel Macron. Es vol donar una imatge unitària, però ja han començat a aflorar algunes divergències entre els impulsors i sense anar més lluny, des de l'ANC han criticat que el president Pere Aragonès assisteixi a la recepció de la trobada hispanofrancesa. Sigui com sigui, des d'ERC, que assistiran a la jornada reivindicativa en contra, han fet una crida a la mobilització i han advertit que seria un "error" que la mobilització pugui anar contra l'executiu dels republicans: "Seria un error que la manifestació no sigui per dir que seguim dempeus", ha declarat la portaveu dels republicans, Marta Vilalta, aquest dilluns en roda de premsa. Ha esperat que la jornada serveixi per donar un "missatge constructiu" sobre l'independentisme i no perquè algú "s'equivoqui" i giri el focus: "Quan acuses un altre independentista, es debilita l'independentisme", ha declarat. Informa Carme Rocamora.

13:49 Sanitat obre la porta a la retirada de la mascareta al transport públic



La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha esperat poder adoptar una decisió "no molt tard" sobre la retirada de la mascareta al transport públic. En una entrevista aquest dilluns al matí a la Cadena SER, Darias ha remarcat que la situació epidemiològica a Espanya és "molt estable" i ha confiat a poder abordar la qüestió si continua així. La titular de Sanitat ha subratllat que la decisió es prendrà "quan la situació ho aconselli i les persones expertes ho diguin" i ha evitat concretar terminis.

13:31 Mitja Boqueria, tancada per la renovació del paviment



Les obres per renovar el paviment del Mercat de la Boqueria han arrencat aquest dilluns. En una primera fase s'actuarà en el cantó muntanya, per la qual cosa ja s'han tancat totes les parades d'aquest sector i s'han cobert amb lones de plàstic. Des de primera hora d'aquest matí els operaris treballaven per acabar de preparar l'espai i procedir a perimetrar-lo amb pladur. Aquesta intervenció s'allargarà fins al 19 de febrer i posteriorment començarà la segona fase que afectarà el cantó mar del mercat. En aquest cas, les obres es faran entre el 20 de febrer i el 26 de març. L'actuació té un pressupost d'1,4 milions d'euros i permetrà arranjar 3.600 metres quadrats. L'obra forma part del pla de manteniment de l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona.

12:09 Els comuns asseguren que Aragonès anirà a la cimera hispano-francesa "amb les mans lligades pels interessos de l'ANC"



Els comuns han assegurat que el president del Govern, Pere Aragonès, anirà a la cimera hispano-francesa que se celebra dijous a Barcelona "amb les mans lligades perquè respon més als interessos de l'ANC que no pas de Catalunya". Així s'ha expressat el portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, que ha dit que Aragonès ha de tenir a la trobada "un paper institucional" i poder parlar "amb tota normalitat institucional" amb els presidents Pedro Sánchez i Emmanuel Macron. I ha reclamat a la cimera es tracti el corredor mediterrani. Els comuns també assenyalen les "contradiccions" d'ERC, ja que mentre el president de la Generalitat participarà en la cimera, el president del partit, Oriol Junqueras, "estarà al carrer manifestant-s'hi en contra".

09:53 Cambray, sobre la vaga a l’ensenyament d’aquest gener: "La ciutadania no entendrà noves mobilitzacions"



El conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, s’ha mostrat crític amb l’aturada plantejada pel sector educatiu els dies 25 i 26 de gener. "La ciutadania no entendrà noves mobilitzacions. M'he reunit amb tots els sindicats. Toca deixar treballar tranquil·lament l’escola", ha afirmat en una entrevista a El matí de Catalunya Ràdio. Aquest mateix matí ha transcendit que la CGT se suma a la vaga de l'ensenyament plantejada a finals de mes. Cambray també s’ha referit als resultats acadèmics. "Ara s'acaben les excuses, després de la pandèmia, i davant d'uns resultats de competència que no ens agraden, hem d'activar mesures de compensació en matemàtiques, anglès i català”, ha afirmat.