La Cecot reclama «simplificació administrativa i més empatia política»

Ajudar els autònoms i combatre la lentitud administrativa

Els presents en la trobada d'aquest dimarts a la patronal catalana, amb seu a Terrassa Foto: Nebridi Aróztegui

L'entrada del nou any encara nous reptes per a l'economia i les PIMES catalanes i espanyoles, a banda dels obstacles ja coneguts que els ha deixat aquest 2022, com la. Professionals del sector i, han fet una anàlisi de la situació actual aquest dimarts a la seu terrassenca.El punt en el qual tots els actors han coincidit ha estat al voltant de la paraula "estabilitat". "Les empresestranquil·litat jurídica. Per això, demanempel que fa als canvis poc concrets de la normativa, per tal de poder desenvolupar l'activitat empresarial amb certesa. Laés el mot que ha definit aquest 2022", ha afirmat Panés, alhora que ha aclarit que, es veuen forçades a adaptar-se als continuats canvis de lleis i que aquest últim any han hagut de fer front a un alt grau d'incertesa que ha dificultat la presa de decisions a mig i llarg termini. "", ha continuat el president.Fent una predicció sobre aquest any que entra, el president de la Cecot ha pronosticat que nous models de producció entraran en vigor i guanyaran importància dins les empreses, com laque la societat viurà, tot i que amb una dinàmica de moderació econòmica i dificultats en la gestió empresarial, una-s'ha aconseguit baixar d'un 10,8 a uni que cobraran més sentit lesposant el focus en què el sector industrial torna a estar a l'agenda política d'aquest 2023 i amb esment al, assessor en gestió econòmica, costos, marges i rendibilitat de la Cecot ha destacat que gairebé un 98% de les empreses espanyoles són PIMES, i que Espanya compta amb 2 milions d'autònoms. Per tant, Garcia ha insistit que són una força molt important al país per crear ocupació, i que la indústria de l'avui és petita i micro. "No existeix un pla per evitar la desaparició de PIMES ni indústria, ni tampoc per recuperar la riquesa perduda. A més,que no tenen a qui deixar el negoci", ha explicat Garcia.En la mateixa línia,assessor fiscal de la Cecot i president de l'Autcat, ha manifestat que "l'endarreriment i la manca de credibilitat administrativa esgota les PIMES, cansades d'esperar ajuts que mai arriben." i ha posat com a exemple l'que està en vigor des del dia 1 de gener, però va canviant constantment la normativa.Latambé afecta en què les empreses triguin més a fer lanecessària, i instal·lar, per exemple,per no dependre d'haver de comprar energia., director de la OTE de la Cecot, ha destacat les nombrosesque es troben a les teulades d'empreses del Vallès, i que la normativa europea obliga que el 2032 es retirin per seguretat. "El govern podria ajudar a les empreses a retirar aquesta uralita i fer el pas més enllà d'instal·lar les plaques solars.", ha destacat.Per últim,president del Club de RH de la Cecot, ha criticat durament la situació d'del país, que es troba en un 32,3%, i la invenció del contracte fix discontinu, que afirma que no ajuda ni als treballadors ni a les companyies. "Hi ha més contractació fixa, però no hi ha més ocupació. El sector públic era qui més abusava de la contractació laboral, abans de la", ha esmentat Buxó.Així, els agents presents han demanat que, ja que els empresaris són els primers que pateixen les conseqüències de l'augment dels impostos i els costos i han de viure amb angoixa "per no saber com estaran els preus dels subministraments l'endemà".

