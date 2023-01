Ultimàtum del govern espanyol al pla antiavortista de Castella i Lleó: «Contravé la Constitució»

Elaprovat per la junta de Castella i Lleó -una- ha provocat un greu conflicte institucional. El consell de ministres d'aquest dimarts ha declarat "incompetent" la Junta de Castella i Lleó per tirar endavant el seu pla i ha aprovat unper frenar la iniciativa del govern autonòmic. La ministra portaveu, que és titular de Política Territorial,, ha assegurat que el protocol de la junta castellanolleonesa. "No permetrem retrocedir ni un mil·límetre en els drets de la dona" i "no es pot obligar als metges a oferir proves ni recomanacions a les dones", ha proclamat la ministra en un to solemne.La ministra portaveu ha acusatd'actuar amb, un silenci que "no és interessat ni casual", i ha recordat que "el PP de Feijóo és el mateix que va recórrer la llei del 2010 i que està ancorat en la llei de supòsits del 1985". Rodríguez ha emplaçat el líder del PP a dir "o de les posicions de l'extrema dreta", que ha afirmat que es troba "acompanyada del seu partit a les institucions". Sobre la inconcreció del protocol antiavortista, que encara no ha estat publicat per la junta, Rodríguez ha dit que l'executiu està obligat a actuar per evitar que es consumeixi, encara que no s'hagi plasmat en un acte administratiu.Rodríguez ha afirmat que l'executiu està alineat amb els professionals de la medicina en aquest tema i ha assegurat que adoptarà ambtotes les mesures al seu abast per fer complir lapel que fa a interrupció de l'embaràs. El d'avui és un pas previ a la presentació d'un recurs d'inconstitucionalitat davant el Tribunal Constitucional. Rodríguez ha comparegut junt amb la vicepresidenta, i la titular d'Afers Socials i Agenda 2030,, han comparegut després del consell.L'executiu presidit pel popularté ara un mes per donar resposta al requeriment. El govern espanyol ja va enviar diumenge un altre requeriment a la junta perquè no apliqués el protocol, que considera fora de les competències autonòmiques i una vulneració de la legislació vigent quant a interrupció de l'embaràs. Aquest dilluns, fins i tot el govern espanyol va brandar la possibilitat de recórrer a l'article 155 per aturar l'entrada en vigor d'aquest protocol, però situant-lo com a últim recurs. El conflicte està servit.L'avortament mai ha estat un tema fàcil per al Partit Popular.va prometre reformar la llei per permetre només interrompre l'embaràs en casos de violació o perill per la mare. Al final, va haver de recular i el ministre de Justícia, Alberto Ruiz-Gallardón, va dimitir. Ara, l'estratègia de la tensió del Partit Popular per erosionar el govern de Pedro Sánchez està posant la direcció d'Alberto Núñez Feijóo en una situació molt arriscada.La coalició del PP amb l'extrema dreta de Vox a Castella i Lleó era una bomba de rellotgeria que finalment ha esclatat en forma de protocol antiavortista. Abanderat pel vicepresident ultra de l'executiu autonòmic,, Valladolid va aprovar el 12 de gener passat un protocol de "defensa de la vida" amb l'objectiu de reduir els avortaments en aquell territori. La mesura més controvertida és l'oferiment a les dones embarassades d'escoltar el batec del fetus, una mesura antiavortista adoptada en alguns països com a element de pressió a les dones que volen interrompre l'embaràs.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor