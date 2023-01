Avís del Govern: hi haurà restriccions en el consum domèstic d'aigua si persisteix la sequera

Si no plou en les properes setmanes i si no hi ha una capacitat d'estalvi més gran per part de la ciutadania, no quedarà més remei que adoptar. Aquest és el missatge que ha verbalitzat aquest dimarts la portaveu del Govern,, en la roda de premsa posterior al consell executiu. Segons Plaja, la situació és cada vegada més preocupant per la manca de pluges i pel fet que, malgrat els avisos de les últimes setmanes, no s'ha detectat una capacitat d'estalvi domèstic que sigui significativa. Les restriccions, si arriben, també poden afectar la"Demanem una implicació més proactiva a la ciutadania", ha remarcat Plaja. El règim de pluges està sent molt inferior a l'habitual, i els embassaments de les conques internes estan al, aproximadament la meitat que fa un any. Són 515 els municipis que estan en situació d'alerta : formen part de, una xifra que representa una població de. Les dades del Govern indiquen que la dessalinització, la regeneració i l'ús de pous han aportat un total 160 hectòmetres cúbics d'aigua. Es tracta d'una xifra equivalent a l'embassament de Sau que ha servit per alentir el descens de reserves.El pla de sequera, que està actiu des de l'octubre del 2021, divideix el territori de les conques internes en 18 àmbits en funció de quina és la font principal d'abastament (embassaments, aqüífers o pluviometria). A més, l'(ACA) contacta amb els 289 municipis que no estan connectats a cap gran xarxa d'abastament ni depenen de cap aqüífer per saber quina és la seva situació.A cada zona s'hi estableix una d'aquestes, segons la situació de la sequera i l'aigua: normalitat, prealerta, alerta, excepcionalitat i emergència. Aquesta classificació es basa en l'estat dels embassaments que subministren l'aigua, que es pot consultar actualitzat cada dia en aquest enllaç . En el cas dels aqüífers, els municipis passen d'un escenari a altre si es nota unimportant del seu volum.

